



– сообщили в УК «КУДЕЗ». «Данный ремонт скажется еще и на теплоснабжении Чкаловского поселка. Оно не будет отключено, но попадет в ограничение. Это значит, что батареи греть будут, но не слишком сильно. Возможно, что у некоторых жителей нагреваться будет лишь верх отопительных приборов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром, в 09.00, в Каменске-Уральском Чкаловский поселок остался без горячей воды и с «урезанным» отоплением из-за ремонтных работ на центральном тепловом пункте №6.Отключение коснулось домов на улице Мичурина №24, №28, №30, №30А, на проспекте Победы №40, №40А, №40Б, №42, №42А, №44, №46 и №48 и дома №2 на улице Пушинка.Вернуть тепло обещают после 14.30.