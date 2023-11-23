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В Каменске-Уральском Чкаловский поселок остался без горячей воды
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сегодня утром, в 09.00, в Каменске-Уральском Чкаловский поселок остался без горячей воды и с «урезанным» отоплением из-за ремонтных работ на центральном тепловом пункте №6.
Отключение коснулось домов на улице Мичурина №24, №28, №30, №30А, на проспекте Победы №40, №40А, №40Б, №42, №42А, №44, №46 и №48 и дома №2 на улице Пушинка.
Вернуть тепло обещают после 14.30.
«Данный ремонт скажется еще и на теплоснабжении Чкаловского поселка. Оно не будет отключено, но попадет в ограничение. Это значит, что батареи греть будут, но не слишком сильно. Возможно, что у некоторых жителей нагреваться будет лишь верх отопительных приборов»,
– сообщили в УК «КУДЕЗ».
Отключение коснулось домов на улице Мичурина №24, №28, №30, №30А, на проспекте Победы №40, №40А, №40Б, №42, №42А, №44, №46 и №48 и дома №2 на улице Пушинка.
Вернуть тепло обещают после 14.30.
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