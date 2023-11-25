На ВДНХ в Москве появилась ёлочка от Свердловской области

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Посетители Выставки достижений народного хозяйства в Москве могут теперь полюбоваться новогодней ёлочкой от Свердловской области. Помимо традиционнных украшений, на её ветви повесили... подносы.Ёлку нарядили на уходящей неделе наряду с другими ёлками от российских регионов. Всего на территории ВДНХ «выросло» 90 таких зелёных красавиц, и каждая отличается украшениями — в них так или иначе привнесена нотка самобытности того края, который представляет новогоднее деревце. Для свердловской ёлочки такой «ноткой» стали подносы из Нижнего Тагила с характерной уральской росписью. Они развешены по ветвям ёлки вперемежку с новогодними шарами, тоже расписанными особым образом. Всего на ёлочке разместилось более полусотни тагильских подносов разных размеров.Ёлки со всех регионов решили поставить в рамках масштабной выставки-форума «Россия», которая продлится аж до апреля следующего, 2024 года. Стенд Свердловской области на выставке «Россия» посетили уже свыше 100 тысяч человек, — утверждает департамент информационной политики облправительства.