Губернатор Куйвашев показал москвичам, как можно сгореть в доменной печи

Гузель Аиткулова © Вечерние ведомости

В Москве в комплексе ВДНХ в рамках большой выставки «Россия» проходит День Свердловской области. Уральские чиновники демонстрирует всякие всякости, уникальные и не очень.Однако настоящим удивлением стал зал, который выглядит как жерло доменной печи.«Гости стенда могут побывать в жерле доменной печи — круглом зале, по стенам которого «стекает» расплавленная руда. Специальные системы позволяют имитировать здесь жар домны и запах чугуна и стали», – не без гордости сообщает департамент информационной политики региона.А пока губернатор разъезжает по выставкам, в регионе сжигаются, только не в печи, а в историческом смысле, парковые зоны и исторические здания.Но сам стенд, конечно, поражает и своими медийными приспособлениями и вероятным бюджетом его изготовления.Так, указывается, что есть некий кинетический стол, а на нем «по нажатию кнопок появляются знаковые здания Екатеринбурга и Свердловской области» (цитата по официальному сообщению властей региона). Однако появляются ли на нём уже уничтоженные уникальные здания Урала, не сообщается.Ещё одним удивительным моментом становятся фотографии ДИПа (департамента информационной политики Свердловской области), на которых глава региона стоит на фоне надписи с родными для него краями – Куйвашев стоит на фоне надписи Тюменская область. Тайный ли это посыл самого губернатора, или художественный ход авторов фотографии, или же подсознательное желание видеть господина Куйвашева в родных для него краях, неизвестно.