Возрастное ограничение 18+

Губернатор Куйвашев показал москвичам, как можно сгореть в доменной печи

17.30 Суббота, 25 ноября 2023
Фото департамента информационной политики Свердловской области
В Москве в комплексе ВДНХ в рамках большой выставки «Россия» проходит День Свердловской области. Уральские чиновники демонстрирует всякие всякости, уникальные и не очень.

Однако настоящим удивлением стал зал, который выглядит как жерло доменной печи.

«Гости стенда могут побывать в жерле доменной печи — круглом зале, по стенам которого «стекает» расплавленная руда. Специальные системы позволяют имитировать здесь жар домны и запах чугуна и стали», – не без гордости сообщает департамент информационной политики региона.

А пока губернатор разъезжает по выставкам, в регионе сжигаются, только не в печи, а в историческом смысле, парковые зоны и исторические здания.

Но сам стенд, конечно, поражает и своими медийными приспособлениями и вероятным бюджетом его изготовления.

Так, указывается, что есть некий кинетический стол, а на нем «по нажатию кнопок появляются знаковые здания Екатеринбурга и Свердловской области» (цитата по официальному сообщению властей региона). Однако появляются ли на нём уже уничтоженные уникальные здания Урала, не сообщается.

Ещё одним удивительным моментом становятся фотографии ДИПа (департамента информационной политики Свердловской области), на которых глава региона стоит на фоне надписи с родными для него краями – Куйвашев стоит на фоне надписи Тюменская область. Тайный ли это посыл самого губернатора, или художественный ход авторов фотографии, или же подсознательное желание видеть господина Куйвашева в родных для него краях, неизвестно.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Гузель Аиткулова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Бюджет Свердловской области на текущий год решили увеличить
23 ноября 2023
Два пожара с погибшими произошли в Горноуральском округе в минувшие выходные
21 ноября 2023
В свердловском посёлке Дружинино пылает гостиница
18 ноября 2023
На социально-экономическое развитие Красноуральска обещают выделить 73,5 миллиарда рублей
24 ноября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Областной суд отменил приговор по делу Мамедова, которого оправдали присяжные

Новый поворот в громком уголовном деле о заказном убийстве 23-летней давности
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:30 Губернатор Куйвашев показал москвичам, как можно сгореть в доменной печи
15:57 «Автомобилист» сыграет на домашней арене с тольяттинской «Ладой» при полных трибунах
14:43 Екатеринбуржцы стали чаще заказывать одежду у портных
14:19 В Екатеринбурге открылись бесплатные пункты приема старых шин
13:40 В Екатеринбург прибыл поезд Деда Мороза
11:09 Цены на свет в Свердловской области могут остаться без изменений в 2024 году
21:03 Похвастать своими домашними животными предлагает екатеринбуржцам зоопарк
20:30 Следственный комитет проверит карьер на уничтожение уральской природы
19:45 Двух молодых «лбов» из Екатеринбурга будут судить за избиение незнакомца
19:04 «Сезон коньков» открылся сегодня в Екатеринбурге
18:31 «Солнечные часы» Калиновского лесопарка подготовят к зиме
17:25 В Екатеринбурге в трамвае беременную девушку ударили в живот
16:58 В выходные в Свердловской области ожидаются сильные перепады температуры
16:36 В Ачитском районе после вмешательства прокуратуры ликвидировали свалку
16:09 Екатеринбурженка через суд обязала РЖД снизить шум от поездов
15:34 Бюджет Свердловской области на 2024 год хотят увеличить на 10 миллиардов
15:04 На ЕКАД в лобовом столкновении с грузовиком погибла водительница Volkswagen
14:27 На социально-экономическое развитие Красноуральска обещают выделить 73,5 миллиарда рублей
13:59 СК организовал проверку по факту обморожения малышки из Серова
13:27 Екатеринбургские парк 50-летия ВЛКСМ и парк Победы исключили из перечня гайд-парков после протестов
12:59 На мать замершей на улице малышки из Серова завели административное дело
12:34 Екатеринбургский урбанист предложил не отказываться полностью от идеи увеличить стоимость проезда
11:52 В больницу Краснотурьинска поступила с обморожением двухлетняя девочка из Серова
11:33 В Екатеринбурге будут судить мужчину, изготовившего дома более девяти килограммов наркотиков
11:06 Из-за ремонта спортивных залов студентам УрФУ приходится заниматься физкультурой в сугробах
10:31 В Госдуме прокомментировали заявление екатеринбургского депутата о необходимости повышения стоимости проезда
Все новости Свердловской области
19:06 В Пермском крае обнаружили фламинго
16:30 В России в прошлом году 80 детей были убиты родителями
15:15 Глава Кисловодска пристыдил жителей, чьи коровы пасутся на городских газонах
14:27 Лишенного полномочий красноярского депутата от «ЕР» объявили в розыск
13:37 В Псковской области мать заподозрили в убийстве троих детей, женщина задержана
13:03 В Подмосковье полиция задержала 16 иностранных граждан
12:08 В Перми за попытку поджечь военкомат задержали 82-летнего худрука ансамбля, пишут СМИ
11:26 Росстат: апельсины подорожали на 80%, бананы — почти на 50%
10:50 В Дублине 400 полицейских продолжают патрулировать город после массовых беспорядков
17:59 Жители Чувашии пожаловались, что вынуждены делать флюорографию в автобусе у всех на виду
17:07 В Дагестане задержан директор кадетского корпуса, генерал-майор подозревается в хищении
16:21 В Орле полицейские, избившие задержанного, получили по три года колонии
15:24 ВЦИОМ: в топ музыкантов, которыми гордятся россияне, попали Шаман, Газманов и Шевчук
14:22 В «Руспродсоюзе» объяснили, почему в России подорожал хлеб
13:33 На Кубани из-за сильного ливня подтопило более 90 дворов
13:11 В Мурманской области ввели режим повышенной готовности из-за ситуации на границе с Финляндией
12:10 В ФБР заявили, что взрыв на границе США и Канады не был терактом
11:20 Третий регион в РФ ввел штрафы за «склонение к аборту»
10:58 В Ленобласти подростка осудили на шесть лет по делу о попытке поджога военкомата
19:10 В США профсоюз бортпроводников намерен объявить забастовку
18:18 В Ульяновской области столкнулись два поезда
17:25 Пользователи жалуются на сбой в работе ВК
16:39 Еще в двух регионах РФ иностранцам запретили работать в общественном транспорте и такси
15:27 Депутат ГД раскритиковал заявление коллеги о том, что ребенок — это «билет в бедность»
13:40 Глава СКР заявил, что в Конституции нужно прописать «государственную идеологию»
12:48 Депутат ГД заявил, что для россиян рождение ребёнка — это «билет в бедность»
Все новости России и мира
17:30 Губернатор Куйвашев показал москвичам, как можно сгореть в доменной печи
15:57 «Автомобилист» сыграет на домашней арене с тольяттинской «Ладой» при полных трибунах
14:43 Екатеринбуржцы стали чаще заказывать одежду у портных
14:19 В Екатеринбурге открылись бесплатные пункты приема старых шин
13:40 В Екатеринбург прибыл поезд Деда Мороза
11:09 Цены на свет в Свердловской области могут остаться без изменений в 2024 году
21:03 Похвастать своими домашними животными предлагает екатеринбуржцам зоопарк
20:30 Следственный комитет проверит карьер на уничтожение уральской природы
19:45 Двух молодых «лбов» из Екатеринбурга будут судить за избиение незнакомца
19:04 «Сезон коньков» открылся сегодня в Екатеринбурге
18:31 «Солнечные часы» Калиновского лесопарка подготовят к зиме
17:25 В Екатеринбурге в трамвае беременную девушку ударили в живот
16:58 В выходные в Свердловской области ожидаются сильные перепады температуры
16:36 В Ачитском районе после вмешательства прокуратуры ликвидировали свалку
16:09 Екатеринбурженка через суд обязала РЖД снизить шум от поездов
15:34 Бюджет Свердловской области на 2024 год хотят увеличить на 10 миллиардов
15:04 На ЕКАД в лобовом столкновении с грузовиком погибла водительница Volkswagen
14:27 На социально-экономическое развитие Красноуральска обещают выделить 73,5 миллиарда рублей
14:26 В 2024 году упростится порядок выдела машино-мест
14:23 Матадоры с красными ценниками: в Пермском политехе рассказали об опасностях распродаж
13:59 СК организовал проверку по факту обморожения малышки из Серова
13:27 Екатеринбургские парк 50-летия ВЛКСМ и парк Победы исключили из перечня гайд-парков после протестов
12:59 На мать замершей на улице малышки из Серова завели административное дело
12:34 Екатеринбургский урбанист предложил не отказываться полностью от идеи увеличить стоимость проезда
11:52 В больницу Краснотурьинска поступила с обморожением двухлетняя девочка из Серова
11:33 В Екатеринбурге будут судить мужчину, изготовившего дома более девяти килограммов наркотиков
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK