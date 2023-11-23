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Похвастать своими домашними животными предлагает екатеринбуржцам зоопарк
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Чуть меньше недели осталось до Всемирного дня домашних животных. Этот негосударственный праздник отмечают 30 ноября, и екатеринбургский зоопарк, конечно, не мог остаться в стороне.
На День домашних животных в зоопарке готовят провести конкурс, поучаствовать в котором может любой желающий. Для этого нужно лишь похвастаться своим питомцем. «Конечно, в зоопарк нельзя пройти со своим питомцем, но можно принести фотографию и поделиться этим снимком со всеми», — поясняют организаторы конкурса. Фотку животного нужно принести на второй этаж Центрального павильона зоопарка и повесить на одну из ёлочек, которые стоят там в ожидании новогодних праздников. Перед этим на обратной стороне фотографии надо обязательно указать имя питомца и контактный номер его владельца.
Розыгрыш призов в зоопарке устроят в первый день декабря. Он будет демонстрироваться в онлайн-режиме на ВК-странице зоопарка. Победители получат призы от зооцентра «VikiViki».
На День домашних животных в зоопарке готовят провести конкурс, поучаствовать в котором может любой желающий. Для этого нужно лишь похвастаться своим питомцем. «Конечно, в зоопарк нельзя пройти со своим питомцем, но можно принести фотографию и поделиться этим снимком со всеми», — поясняют организаторы конкурса. Фотку животного нужно принести на второй этаж Центрального павильона зоопарка и повесить на одну из ёлочек, которые стоят там в ожидании новогодних праздников. Перед этим на обратной стороне фотографии надо обязательно указать имя питомца и контактный номер его владельца.
Розыгрыш призов в зоопарке устроят в первый день декабря. Он будет демонстрироваться в онлайн-режиме на ВК-странице зоопарка. Победители получат призы от зооцентра «VikiViki».
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