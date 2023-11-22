«Сезон коньков» открылся сегодня в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня, в пятницу 24 ноября, молодые спортсмены впервые в фактически начавшийся зимний сезон вышли на екатеринбургский лёд. Произошло это на катке стадиона «Юность» — самом большом в городе.Как сообщает официальный портал Екатеринбурга, каток «Юности» начали заливать ночью 19 ноября. На редкость тёплая для уральской осени погода не позволяла сделать это раньше. Но как только похолодало, соскучившиеся по бегу на коньках подростки воспользовались предоставленной возможностью повырезать узоры на льду наточенными лезвиями.Сегодняшние катания на льду «Юности» можно считать пробными, разминочными. Тем более, что уже через несколько дней температура в городе снова поднимется до нулевой отметки на термометрах и покататься на коньках вряд ли получится. Официально спортивный конькобежный сезон начнётся 9 декабря — на этот день запланирован старт соревнований районного масштаба. А на 17 декабря запланировано Первенство города Екатеринбурга по конькобежному спорту. Примерно на это же время анонсируется открытие других катков в городе, например, в Парке Маяковского.