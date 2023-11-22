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В выходные в Свердловской области ожидаются сильные перепады температуры
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики предупреждают о сильных перепадах температуры в Свердловской области в грядущие выходные. По их прогнозам, ночью температура может опуститься до -22°C, а днем подняться до -1°C.
В субботу, 25 ноября, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах изморозь, на дорогах снежный накат. Ночью -22…-17°C. Днем -6…-1°C, на севере -14…-9°C. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой снег. На дорогах снежный накат. Ночью -19…-17°C, днем -4…-2°C. Ветер 4-9 м/сек.
В воскресенье, 26 ноября, в регионе облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, днем местами небольшой мокрый снег. Ночью -7…-2°C, на севере до -12°C, на крайнем севере до -22°C. Днем -3…+2°C, на крайнем севере -13…-8°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -6…-4°C, днем около 0°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 25 ноября, в Свердловской области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах изморозь, на дорогах снежный накат. Ночью -22…-17°C. Днем -6…-1°C, на севере -14…-9°C. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой снег. На дорогах снежный накат. Ночью -19…-17°C, днем -4…-2°C. Ветер 4-9 м/сек.
В воскресенье, 26 ноября, в регионе облачно с прояснениями, ночью небольшой, местами умеренный снег, днем местами небольшой мокрый снег. Ночью -7…-2°C, на севере до -12°C, на крайнем севере до -22°C. Днем -3…+2°C, на крайнем севере -13…-8°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -6…-4°C, днем около 0°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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