Екатеринбурженка через суд обязала РЖД снизить шум от поездов





– заявили в суде. «Согласно протоколу лабораторных испытаний основной шум исходит от проезда составов. По результатам проведенных исследований Свердловским транспортным прокурором в адрес ОАО "РЖД" было направлено представление об устранении нарушений»,





– подытожили в областном суде. «В связи с этим Свердловский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу администрации Екатеринбурга, с нее все обязательства сняты, в остальной части решение Железнодорожного районного суда оставлено без изменений»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге суд взыскал с РЖД моральную компенсацию в пользу местной жительницы, проживающей в доме на улице Вишневой, за шум поездов и обязал обеспечить снижение уровня шума до допустимых значений.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Свердловского областного суда, пути, введенные в эксплуатацию в 1913 году, долго не использовались, но в 2019-2021 году РЖД их отремонтировало, и жильцов расположенных рядов домов стал беспокоить постоянный шум от погрузочно-разгрузочных работ и движения поездов.В декабре 2021 года одна из жительниц таких домов обратилась с жалобами на невыносимый шум в Свердловскую транспортную прокуратуру, проверка которой показала, что уровень шума и вибраций в несколько раз превышает допустимые нормы.Однако со стороны железнодорожников никаких тогда действий не последовало, и женщина обратилась в суд с иском к РЖД и администрации города. Она потребовала взыскать в ее пользу компенсацию морального вреда в размере полутора миллионов рублей, а также судебную неустойку в размере трех тысяч рублей за каждый день неисполнения решения суда.Суд первой инстанции частично удовлетворил требования, обязав РЖД и администрацию в течение года с момента вступления решения суда в законную силу обеспечить снижение уровня шума и вибрации в жилом помещении до допустимых значений и взыскал с дорожников моральную компенсацию в размере 50 тысяч и расходы по оплате госпошлины – 300 рублей.С решением не согласились оба ответчика, поэтому они принесли апелляционные жалобы в Свердловский областной суд. Коллегия сочла заслуживающими внимания лишь доводы администрации города, так как мэрия не является ни застройщиком, ни владельцем инфраструктуры, которая причиняет неудобство истцу.