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В Екатеринбурге будут судить мужчину, изготовившего дома более девяти килограммов наркотиков

11.33 Пятница, 24 ноября 2023
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге будут судить местного жителя, который в домашних условиях изготовил более девяти килограммов наркотиков. Его обвиняют в покушении на незаконный сбыт запрещенных веществ в особо крупном размере.

Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в феврале текущего года обвиняемый приобрел необходимое оборудование и химические реактивы, после чего до мая производил синтетические наркотические средства. Делал все это он у себя дома на территории садоводческого товарищества в Верх-Исетском районе города. Задержали екатеринбуржца при его попытке сбыть запрещенные вещества.

Сейчас его уголовное дело передали в Верх-Исетский районный, где его должны будут рассмотреть по существу.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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