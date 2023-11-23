В Екатеринбурге будут судить мужчину, изготовившего дома более девяти килограммов наркотиков

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге будут судить местного жителя, который в домашних условиях изготовил более девяти килограммов наркотиков. Его обвиняют в покушении на незаконный сбыт запрещенных веществ в особо крупном размере.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в феврале текущего года обвиняемый приобрел необходимое оборудование и химические реактивы, после чего до мая производил синтетические наркотические средства. Делал все это он у себя дома на территории садоводческого товарищества в Верх-Исетском районе города. Задержали екатеринбуржца при его попытке сбыть запрещенные вещества.Сейчас его уголовное дело передали в Верх-Исетский районный, где его должны будут рассмотреть по существу.