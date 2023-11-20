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Из-за ремонта спортивных залов студентам УрФУ приходится заниматься физкультурой в сугробах
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Студенты УрФУ пожаловались на пары по физкультуре, которые проводятся на уличном стадионе с сентября из-за того, что в помещениях манежа идет ремонт. Если осенью занятия проходили нормально, то после сильных снегопадов возникли проблемы.
Как сообщает телеграм-канал «Свет Екатеринбург», одна из проблем заключается в том, что у большинства учащихся нет зимней спортивной одежды. Студентам приходится бегать в обычных ботинках. У многих девочек длинные куртки, в которых тоже неудобно заниматься. В том числе девушки жалуются на то, что им приходится отжиматься прямо на снегу. Его пытаются убирать, но полностью очистить стадион не выходит.
По некоторым данным, ремонтные работы в спортивных залах должны закончиться лишь к январю, а до этого студентам придется продолжать заниматься на улице. Отмечается, что некоторые преподаватели пошли студентам на встречу и полностью перевели занятия в онлайн, как это было во время пандемии.
Как сообщает телеграм-канал «Свет Екатеринбург», одна из проблем заключается в том, что у большинства учащихся нет зимней спортивной одежды. Студентам приходится бегать в обычных ботинках. У многих девочек длинные куртки, в которых тоже неудобно заниматься. В том числе девушки жалуются на то, что им приходится отжиматься прямо на снегу. Его пытаются убирать, но полностью очистить стадион не выходит.
«На улице очень холодно, покрытие скользкое, все в снегу. При этом мы как обычно сдаем разные нормативы по бегу, отжиманиям и так далее. Отжимаемся прямо на снегу! Преподаватели сами не рады тому, что происходит, но никто эту проблему не решает. Сегодня нам сказали: "в следующий раз не забывайте перчатки"»,
– приводит слова одной из студенток телеграм-канал.
По некоторым данным, ремонтные работы в спортивных залах должны закончиться лишь к январю, а до этого студентам придется продолжать заниматься на улице. Отмечается, что некоторые преподаватели пошли студентам на встречу и полностью перевели занятия в онлайн, как это было во время пандемии.
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