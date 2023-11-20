Из-за ремонта спортивных залов студентам УрФУ приходится заниматься физкультурой в сугробах

– приводит слова одной из студенток телеграм-канал.

«На улице очень холодно, покрытие скользкое, все в снегу. При этом мы как обычно сдаем разные нормативы по бегу, отжиманиям и так далее. Отжимаемся прямо на снегу! Преподаватели сами не рады тому, что происходит, но никто эту проблему не решает. Сегодня нам сказали: "в следующий раз не забывайте перчатки"»,