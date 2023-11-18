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Екатеринбургский зооприют «Клякса» напомнил о необходимости стерилизации кошек

21.17 Четверг, 23 ноября 2023
Фото: приют «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
В приюте для травмированных животных «Клякса» часто оказываются жертвы неконтролируемого размножения домашних питомцев. Появившихся «нежеланных деток» некоторые хозяева попросту выкидывают на улицу, где те становятся особенно уязвимы для тяжёлых болезней и несчастных случаев.

Но животных, рождающихся в больших стаях некастрированных котов и кошек, могут подстерегать и другие беды, даже если владельцы не отказываются от них. Из-за внутрисемейных связей возникают мутации, а котята появляются на свет с врождёнными болезнями, зачастую неизлечимыми.

«Клякса» напомнила о необходимости стерилизовать домашних животных примером кошечки Кристины. У этой красотки диагностирована остеохондродисплазия. Это неизлечимая генетическая болезнь, которой особенно подвержены вислоухие кошки. У больного животного неправильно растут кости и весь скелет формируется с сильными отклонениями от нормы. У Кристины, в частности, слишком короткое тельце, едва сформировавшийся хвостик и «раздувшиеся» лапки. Без постоянной помощи со стороны человека кошечка обречена на гибель. Но и окружённая заботой, она уже не проживёт нормальную полноценную кошачью жизнь.

Ветеринария в Екатеринбурге — сфера хорошо развитая. В городе очень много ветклиник, веткабинетов и ветврачей, практикующих частно, с выездом на дом. Благодаря этому очень широк разброс цен на стерилизацию животных. В среднем она стоит около 2 с половиной тысяч рублей. Но при желании можно найти варианты, когда операция обойдётся чуть дороже 1000 рублей. К тому же, во многих клиниках действуют акции и льготные операции. А на базе Уральского аграрного университета регулярно бесплатно стерилизуют домашних животных. Правда, в данном случае владельцу питомца предстоит доказать свою неспособность оплатить операцию из-за тяжёлого финансового положения.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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21:17 Екатеринбургский зооприют «Клякса» напомнил о необходимости стерилизации кошек
20:26 Между Екатеринбургом и Тюменью произошла авария со смертельным исходом
20:04 В центре Екатеринбурга трамвай «сбежал» с рельс
19:24 «Визуальный мусор» превратился в выставленные на улицах Эльмаша произведения искусства
19:05 Екатеринбуржцы рискуют остаться без автобусов
18:36 Новый фильм Полански с Рурком и Петровым вышел на экраны Екатеринбурга
17:19 Глава СК проучил разобраться в смерти беременной женщины в Нижнем Тагиле
17:01 В Екатеринбурге до середины весны 2024 года перекроют улицу Зенитчиков
16:35 Анализы более 100 тысяч новорожденных обследовали на патологии в Екатеринбурге в 2023 году
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14:32 Депутат Екатеринбургской гордумы предложил поднять стоимость проезда
14:03 За 2023 год в уральской столице отремонтировали 25 школ
13:28 МЧС продлило предупреждение о непогоде в Свердловской области до 24 ноября
13:04 Бюджет Свердловской области на текущий год решили увеличить
12:34 Ликвидировать последствия снегопадов на свердловские дороги выехали 334 спецмашины
12:05 Свердловский омбудсмен заявила о многочисленных жалобах на общественный транспорт
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