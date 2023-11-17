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Глава СК проучил разобраться в смерти беременной женщины в Нижнем Тагиле
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал разобраться в обстоятельствах смерти беременной женщины в Нижнем Тагиле.
Сообщается, что в сентябре текущего года женщина обратилась в больницу для планового осмотра, где, несмотря на имевшиеся осложнения и патологии, пациентке отказали в госпитализации. Она скончалась по дороге домой. Предполагается, что женщина могла погибнуть вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи.
Подчеркивается, что обращения в компетентные органы результатов не принесли.
Сообщается, что в сентябре текущего года женщина обратилась в больницу для планового осмотра, где, несмотря на имевшиеся осложнения и патологии, пациентке отказали в госпитализации. Она скончалась по дороге домой. Предполагается, что женщина могла погибнуть вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи.
Подчеркивается, что обращения в компетентные органы результатов не принесли.
«Председатель Следственного комитета РФ поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области провести процессуальную проверку и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства»,
– говорится в сообщении Следкома.
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