Глава СК проучил разобраться в смерти беременной женщины в Нижнем Тагиле





– говорится в сообщении Следкома. «Председатель Следственного комитета РФ поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области провести процессуальную проверку и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал разобраться в обстоятельствах смерти беременной женщины в Нижнем Тагиле.Сообщается, что в сентябре текущего года женщина обратилась в больницу для планового осмотра, где, несмотря на имевшиеся осложнения и патологии, пациентке отказали в госпитализации. Она скончалась по дороге домой. Предполагается, что женщина могла погибнуть вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи.Подчеркивается, что обращения в компетентные органы результатов не принесли.