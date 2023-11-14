В Каменске-Уральском местную жительницу закошмарил соседский алабай





рассказала женщина в сообществе «Инцидент Каменск-Уральский». «Не успели мы с ним выйти на улицу, как они сцепились. Я думала, что мою собаку разорвут просто. Насилу вырвала его из пасти этого "щенка" алабая. Так тот накинулся на меня. Отмахивалась всем чем можно. Перепугалась так, что не описать словами. Еле ноги унесли»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском жительница дома №12 по улице Мусоргского пожаловалась на соседок, которые завели себе щенка алабая, из-за того, что их собака накинулась на ее питомца, той-терьера, и не давала вернуться домой.По ее словам, она была уверена, что когда вернется с прогулки, сможет спокойно вернуться домой, но соседский алабай оставался у подъезда. Со слов женщины, ей пришлось ждать несколько часов, чтобы потом попасть домой, где в это время ее ребенок с инвалидностью оставался один. Помог вернуться домой даме супруг соседки, который по просьбе жены вышел на улицу и отогнал собаку.Уже дома женщина обнаружила, что у ее питомца кровит лапка. Теперь она боится выходить на улицу со своей собакой.