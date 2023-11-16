Ликвидировать последствия снегопадов на свердловские дороги выехали 334 спецмашины

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

На свердловские дороги отправили устранять последствия снегопадов 334 снегоуборочных машины. За сутки высота снежного покрова в регионе в среднем составила 10 сантиметров, на западе области – до 20 сантиментов снега.Об этом сообщают в департаменте информационной политики региона. В отдельных районах сохраняются гололед и снежный накат. Только за минувший день для борьбы с зимней скользкостью было израсходовано 8240 тонн пескосоляной смеси.Ожидается, что снегопады продлятся до 24 ноября.Сообщить о неубранных участках можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83. Дорожники обещают работать в усиленном режиме до устранения последствий снегопада.