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Ликвидировать последствия снегопадов на свердловские дороги выехали 334 спецмашины
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На свердловские дороги отправили устранять последствия снегопадов 334 снегоуборочных машины. За сутки высота снежного покрова в регионе в среднем составила 10 сантиметров, на западе области – до 20 сантиментов снега.
Об этом сообщают в департаменте информационной политики региона. В отдельных районах сохраняются гололед и снежный накат. Только за минувший день для борьбы с зимней скользкостью было израсходовано 8240 тонн пескосоляной смеси.
Ожидается, что снегопады продлятся до 24 ноября.
Сообщить о неубранных участках можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83. Дорожники обещают работать в усиленном режиме до устранения последствий снегопада.
Об этом сообщают в департаменте информационной политики региона. В отдельных районах сохраняются гололед и снежный накат. Только за минувший день для борьбы с зимней скользкостью было израсходовано 8240 тонн пескосоляной смеси.
Ожидается, что снегопады продлятся до 24 ноября.
Сообщить о неубранных участках можно по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83. Дорожники обещают работать в усиленном режиме до устранения последствий снегопада.
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