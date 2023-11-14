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В страну мансийских женщин приглашает библиотека имени Белинского
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Свердловская областная библиотека имени В. Белинского продолжает готовить для самых любознательных своих посетителей лекции на самые необычные и неизведанные темы. На сей раз слушатели лекции совершат путешествие в Эква-Ма.
Эва-Ма — так на языке манси называется «страна женщин», те сферы жизни, которые считались в племенах сугубо женскими. Это и ведение хозяйства, и воспитание детей, и приготовление еды, и изготовление одежды. О нелёгкой женской доле в мансийских семьях поведает путешественник Алексей Слепухин, неоднократно своими глазами наблюдавший за житьём-бытьём манси в естественных, первозданных для них условиях. Из своих экспедиций он привозил немало вещей мансийского быта, которые в итоге стали частью экспонатов этнопарка «Земля Предков».
Лекция Алексея Слепухина «Эква-Ма, мань-кол и таёжное бытие» в Белинке состоится вечером в четверг, 23 ноября. Её начало намечено на 18:00. Место проведения — Центр депозитарного хранения документов на 5 этаже пристроя библиотеки.
Эва-Ма — так на языке манси называется «страна женщин», те сферы жизни, которые считались в племенах сугубо женскими. Это и ведение хозяйства, и воспитание детей, и приготовление еды, и изготовление одежды. О нелёгкой женской доле в мансийских семьях поведает путешественник Алексей Слепухин, неоднократно своими глазами наблюдавший за житьём-бытьём манси в естественных, первозданных для них условиях. Из своих экспедиций он привозил немало вещей мансийского быта, которые в итоге стали частью экспонатов этнопарка «Земля Предков».
Лекция Алексея Слепухина «Эква-Ма, мань-кол и таёжное бытие» в Белинке состоится вечером в четверг, 23 ноября. Её начало намечено на 18:00. Место проведения — Центр депозитарного хранения документов на 5 этаже пристроя библиотеки.
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