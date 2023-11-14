Возрастное ограничение 18+

В страну мансийских женщин приглашает библиотека имени Белинского

20.36 Среда, 22 ноября 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Свердловская областная библиотека имени В. Белинского продолжает готовить для самых любознательных своих посетителей лекции на самые необычные и неизведанные темы. На сей раз слушатели лекции совершат путешествие в Эква-Ма.

Эва-Ма — так на языке манси называется «страна женщин», те сферы жизни, которые считались в племенах сугубо женскими. Это и ведение хозяйства, и воспитание детей, и приготовление еды, и изготовление одежды. О нелёгкой женской доле в мансийских семьях поведает путешественник Алексей Слепухин, неоднократно своими глазами наблюдавший за житьём-бытьём манси в естественных, первозданных для них условиях. Из своих экспедиций он привозил немало вещей мансийского быта, которые в итоге стали частью экспонатов этнопарка «Земля Предков».

Лекция Алексея Слепухина «Эква-Ма, мань-кол и таёжное бытие» в Белинке состоится вечером в четверг, 23 ноября. Её начало намечено на 18:00. Место проведения — Центр депозитарного хранения документов на 5 этаже пристроя библиотеки.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Про одного из лучших советских фантастов поговорят в Белинке
14 ноября 2023
Опекун свердловских собачек поставил производство тёплых будок на поток
21 ноября 2023
В Парке Маяковского уже можно прокатиться с одной из самых высоких горок Екатеринбурга
17 ноября 2023
Свердловские спасатели предупредили о сильном ветре и метелях 21 ноября
20 ноября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Областной суд отменил приговор по делу Мамедова, которого оправдали присяжные

Новый поворот в громком уголовном деле о заказном убийстве 23-летней давности
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:08 Два пассажира пострадали в столкновении автобусов в Екатеринбурге
20:36 В страну мансийских женщин приглашает библиотека имени Белинского
20:07 Увеличилось количество жертв призошедшего на прошлой неделе ДТП на Серовском тракте
19:19 Памятник пожарной лестнице появился в Свердловской области
18:47 Растратчика чужих денег разыскивают в Среднеуральске
18:27 Двухтомник про Екатеринбург перебрался в Интернет
17:30 Компанию Павла Дацюка оштрафовали за незаконные раскопки у Царского моста в Екатеринбурге
17:11 Синоптики предупреждают о похолодании в Свердловской области
16:34 Екатеринбургский суд продлил обвиняемой в убийстве шестилетнего Далера арест до 26 февраля
16:07 У двух загородных лагерей уральской столицы появятся зимние смены
15:34 В свердловском поселке Бобровский построили новую электроподстанцию
15:00 В свердловском МЧС продлили предупреждение о непогоде до 23 ноября
14:31 Жители Режевского района пожаловались на опасный перекресток
14:03 Порядка 15 миллиардов добавили в проект бюджета Свердловской области на 2024 год
13:32 ГИБДД ищет очевидцев аварии на Режевском тракте, где один человек погиб и десять пострадали
13:08 Девять лет колонии дали жителю Нижнего Тагила за смерть собутыльника
12:31 На трассе Екатеринбург – Тюмень произошла смертельная авария
12:02 Из уральской столицы пытались нелегально вывезти 24 айфона для продажи в Азербайджане
11:33 Екатеринбуржцы стали больше помогать своим родителям деньгами
11:05 Жители свердловского поселка обвинили управляющую компанию в неспособности решить созданную птицами проблему
10:30 В Талице после вмешательства прокуратуры пенсионерке, живущей в аварийном доме, предоставили квартиру
10:07 В Красноуфимском районе «ВАЗ» въехал в пассажирский автобус
09:38 Для свердловской полиции купят 237 новых автомобилей за 216 миллионов
21:41 По новым адресным табличкам можно будет узнать примерный возраст здания в Екатеринбурге
21:10 Опекун свердловских собачек поставил производство тёплых будок на поток
21:08 Министр спорта предложил подписать защитникам екатеринбургского «Собачьего парка» акт
Все новости Свердловской области
19:10 В США профсоюз бортпроводников намерен объявить забастовку
18:18 В Ульяновской области столкнулись два поезда
17:25 Пользователи жалуются на сбой в работе ВК
16:39 Еще в двух регионах РФ иностранцам запретили работать в общественном транспорте и такси
15:27 Депутат ГД раскритиковал заявление коллеги о том, что ребенок — это «билет в бедность»
13:40 Глава СКР заявил, что в Конституции нужно прописать «государственную идеологию»
12:48 Депутат ГД заявил, что для россиян рождение ребёнка — это «билет в бедность»
12:11 Власти объяснили появление «багровых рек» на улицах Уфы
11:27 Израиль и ХАМАС договорились прекратить огонь, чтобы освободить часть заложников
11:03 «Ангарский маньяк» получил 10 лет колонии за три убийства
18:49 Профсоюзы в Германии проводят серию забастовок по всей стране
17:39 Путин заявил, что РФ увеличивает квоту на обучение студентов из Таджикистана до тысячи
16:43 СМИ: в колонии найден мертвым экс-глава УСБ СКР
16:07 На Ближнем Востоке с начала эскалации погибли 50 журналистов и сотрудников СМИ
15:29 Экс-гендиректора «Зимней вишни» освободили от наказания
14:46 Нижегородский губернатор предложил запретить аборты во всех частных клиниках
13:05 СК: в Астрахани три человека погибли в результате отравления неизвестным веществом
12:38 Омского министра, который предлагал фельдшеру ходить в туалет к соседям, отправили в отставку
11:52 В Новосибирске экс-прокурор получил четыре года колонии за взятку
11:17 В Госдуме просят ФАС выяснить, почему резко подорожали презервативы
10:27 В Астраханской области 19 человек попали в больницу с отравлением наркотиками
20:01 В Беларуси назначили выборы в обе палаты парламента на 2024 год
19:20 Инфляция ускорилась в большинстве российских регионов из-за мяса и автомобилей
19:00 26 миллионов российских пенсионеров получают пенсии на банковские карты
18:33 Жители Нижнего Новгорода просят Бастрыкина спасти троллейбусное движение
17:54 Электро-Ладу Largus могут начать выпускать в первой половине 2024 года
Все новости России и мира
21:08 Два пассажира пострадали в столкновении автобусов в Екатеринбурге
20:36 В страну мансийских женщин приглашает библиотека имени Белинского
20:07 Увеличилось количество жертв призошедшего на прошлой неделе ДТП на Серовском тракте
19:19 Памятник пожарной лестнице появился в Свердловской области
18:47 Растратчика чужих денег разыскивают в Среднеуральске
18:27 Двухтомник про Екатеринбург перебрался в Интернет
17:30 Компанию Павла Дацюка оштрафовали за незаконные раскопки у Царского моста в Екатеринбурге
17:11 Синоптики предупреждают о похолодании в Свердловской области
16:34 Екатеринбургский суд продлил обвиняемой в убийстве шестилетнего Далера арест до 26 февраля
16:07 У двух загородных лагерей уральской столицы появятся зимние смены
15:34 В свердловском поселке Бобровский построили новую электроподстанцию
15:00 В свердловском МЧС продлили предупреждение о непогоде до 23 ноября
14:31 Жители Режевского района пожаловались на опасный перекресток
14:25 Ученые Пермского политеха разработали термоиндикаторное покрытие для аэрокосмической техники
14:24 Росреестр Прикамья разъясняет, как снять арест с недвижимости, если суд отменил обеспечительные меры
14:03 Порядка 15 миллиардов добавили в проект бюджета Свердловской области на 2024 год
13:32 ГИБДД ищет очевидцев аварии на Режевском тракте, где один человек погиб и десять пострадали
13:08 Девять лет колонии дали жителю Нижнего Тагила за смерть собутыльника
12:31 На трассе Екатеринбург – Тюмень произошла смертельная авария
12:02 Из уральской столицы пытались нелегально вывезти 24 айфона для продажи в Азербайджане
11:35 Жительница Перми вернула себе должность и утраченный заработок с помощью судебных приставов
11:33 Екатеринбуржцы стали больше помогать своим родителям деньгами
11:05 Жители свердловского поселка обвинили управляющую компанию в неспособности решить созданную птицами проблему
10:30 В Талице после вмешательства прокуратуры пенсионерке, живущей в аварийном доме, предоставили квартиру
10:07 В Красноуфимском районе «ВАЗ» въехал в пассажирский автобус
09:38 Для свердловской полиции купят 237 новых автомобилей за 216 миллионов
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK