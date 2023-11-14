Памятник пожарной лестнице появился в Свердловской области

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Неизменную помощницу пожарных — раздвижную лестницу — решили увековечить в городском округе Заречный Свердловской области. Памятник ей установили на территории специальной пожарно-спасательной части №35.В отличие от большинства других памятников, заречному памятнику пожарной лестнице не понадобилось участие ни дизайнеров, ни скульпторов. Авторы проекта пошли самым простым путём — чтобы увековечить лестницу, в качестве памятника установили списанную пожарную машину АЛ-30, оснащённую как раз такой «героиней мероприятия».Открывали памятник в торжественной обстановке, в присутствии личного состава пожарно-спасательной части и высоких официальных лиц. В качестве последних на открытии памятника пожарной лестнице побывали замначальника Главного управления МЧС России по Свердловской области полковник внутренней службы Валерий Казаков, директор Белоярской АЭС Иван Сидоров и начальник специальной пожарно-спасательной части №35 Данис Ахметзянов. Они же и перерезали красную ленточку, символически открывая памятник, — сообщает МЧС Свердловской области.