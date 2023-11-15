Возрастное ограничение 18+
Двухтомник про Екатеринбург перебрался в Интернет
Фото с сайта Энциклопедия.Екатеринбург.РФ
На официальном портале Екатеринбурга появился раздел «Энциклопедия». По сути, он дублирует шикарный двухтомник, изданный к юбилею города.
В отличие от книжного варианта, в онлайн-версии энциклопедии «Екатеринбург» гораздо легче искать нужные статьи или отдельные факты. Этому способствует и внутренний поисковик по сайту, и возможность выводить статьи списком по алфавиту, по годам или по отрасли. Отдельно можно выбрать картографию с хронологической таблицей всех значимых событий в жизни города. Здесь же легко можно ознакомиться со всеми главами Екатеринбурга в разные годы или со всеми почётными гражданами города. К тому же, этот вариант энциклопедии со временем будет пополняться дополнительной информацией.
Выпущенный к 300-летию Екатеринбурга двухтомник содержит большой и всеобъемлющий массив информации о городе-юбиляре. Книга содержит около 3 тысяч статей, более 700 иллюстраций, 6 схем и карт города разных исторических периодов, более 20 графиков, таблиц и схем. Над книгой работали сотрудники музеев, библиотек и архивов города. Тираж бумажной энциклопедии — 5 тысяч экземпляров. С появлением электронной версии, можно сказать, что «тираж» стал неограниченным.
В отличие от книжного варианта, в онлайн-версии энциклопедии «Екатеринбург» гораздо легче искать нужные статьи или отдельные факты. Этому способствует и внутренний поисковик по сайту, и возможность выводить статьи списком по алфавиту, по годам или по отрасли. Отдельно можно выбрать картографию с хронологической таблицей всех значимых событий в жизни города. Здесь же легко можно ознакомиться со всеми главами Екатеринбурга в разные годы или со всеми почётными гражданами города. К тому же, этот вариант энциклопедии со временем будет пополняться дополнительной информацией.
Выпущенный к 300-летию Екатеринбурга двухтомник содержит большой и всеобъемлющий массив информации о городе-юбиляре. Книга содержит около 3 тысяч статей, более 700 иллюстраций, 6 схем и карт города разных исторических периодов, более 20 графиков, таблиц и схем. Над книгой работали сотрудники музеев, библиотек и архивов города. Тираж бумажной энциклопедии — 5 тысяч экземпляров. С появлением электронной версии, можно сказать, что «тираж» стал неограниченным.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Екатеринбург обзавёлся собственной «Монополией»
18 ноября 2023
18 ноября 2023
Метель поставила Екатеринбург в рекордные пробки
21 ноября 2023
21 ноября 2023