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Синоптики предупреждают о похолодании в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра предупреждают жителей Свердловской области о похолодании до -16°C. Также специалисты прогнозируют снегопады и гололедицу.
В четверг, 23 сентября, в Свердловской области облачно, умеренный, местами сильный снег, на востоке днем с мокрым снегом. В отдельных районах гололед, на дорогах гололедица, снежный накат. Ночью -9…-4°C на крайнем севере до -14°C. Днем -5…0°C, на севере до -8°C. Ветер 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге облачно, ночью сильный, днем умеренный снег, на дорогах снежный накат. Ночью -7…-5°C, днем -3…-1°C. Ветер 3-8 м/сек.
В среду, 24 сентября, в регионе ночью облачно, небольшой снег, местами умеренный, днем облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на севере до умеренного. Ночью -16…-11°C, на севере до -6°C. Днем -13…-8°C, на севере до -3°C. Ветер 1-6 м/сек.
В уральской столице ночью облачно, небольшой снег, днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -15…-13°C, днем -12…-10°C. Ветер 1-6 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 23 сентября, в Свердловской области облачно, умеренный, местами сильный снег, на востоке днем с мокрым снегом. В отдельных районах гололед, на дорогах гололедица, снежный накат. Ночью -9…-4°C на крайнем севере до -14°C. Днем -5…0°C, на севере до -8°C. Ветер 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге облачно, ночью сильный, днем умеренный снег, на дорогах снежный накат. Ночью -7…-5°C, днем -3…-1°C. Ветер 3-8 м/сек.
В среду, 24 сентября, в регионе ночью облачно, небольшой снег, местами умеренный, днем облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на севере до умеренного. Ночью -16…-11°C, на севере до -6°C. Днем -13…-8°C, на севере до -3°C. Ветер 1-6 м/сек.
В уральской столице ночью облачно, небольшой снег, днем облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -15…-13°C, днем -12…-10°C. Ветер 1-6 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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Синоптики предупредили о морозах в Свердловской области
17 ноября 2023
17 ноября 2023