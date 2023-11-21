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У двух загородных лагерей уральской столицы появятся зимние смены
Фото: телеграм-канал Алексея Орлова
У двух детских загородных лагерей, которые относят к уральской столице, появятся зимние смены. «Уральские самоцветы» и «Юность» в конце декабря перейдут на круглогодичный режим работы, сообщили в мэрии.
Как написал в своем телеграм-канале градоначальник Алексей Орлов, при поддержке федерального и областного бюджетов в детские лагеря были закуплены быстросборные теплые домики, монтаж которых должен завершиться через месяц. Отмечается, что они уже успели зарекомендовать себя в северных регионах.
Как написал в своем телеграм-канале градоначальник Алексей Орлов, при поддержке федерального и областного бюджетов в детские лагеря были закуплены быстросборные теплые домики, монтаж которых должен завершиться через месяц. Отмечается, что они уже успели зарекомендовать себя в северных регионах.
«Несколько лет назад мы начали работу по переводу детских загородных лагерей на круглогодичный режим работы, чтобы наши дети имели возможность отдыхать, укреплять здоровье не только летом, но и в процессе учебного года. В конце декабря в эти два лагеря впервые заедет зимняя смена. А дальше мы, вне сомнения, будем этот опыт развивать, увеличивать количество лагерей, работающих круглый год»,
– написал мэр.
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