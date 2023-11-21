У двух загородных лагерей уральской столицы появятся зимние смены

– написал мэр.

«Несколько лет назад мы начали работу по переводу детских загородных лагерей на круглогодичный режим работы, чтобы наши дети имели возможность отдыхать, укреплять здоровье не только летом, но и в процессе учебного года. В конце декабря в эти два лагеря впервые заедет зимняя смена. А дальше мы, вне сомнения, будем этот опыт развивать, увеличивать количество лагерей, работающих круглый год»,