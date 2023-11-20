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Министр спорта предложил подписать защитникам екатеринбургского «Собачьего парка» акт

И дал два дня на его подписание

21.08 Вторник, 21 ноября 2023
Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт во время встречи с защитниками парка. Фото: Вечерние ведомости
21 ноября в министерстве спорта Свердловской области состоялась встреча областных и городских чиновников с представителями инициативной группы по сохранению парка 50-летия ВЛКСМ («Собачьего парка»). Напомним, часть это парка хотят застроить ради расширения училища олимпийского резерва, учредителем которого является как раз областное министерство спорта.

На встрече защитники парка продемонстрировали презентацию, в которой рассказали об истории парка, о том, как его неоднократно урезали в размерах. Активисты подняли все документы, касающиеся участка парка, который сейчас намерены застроить, и поставили под сомнение целесообразность решений властей, принятых в 2000-х годах. В условиях значительного уплотнения застройки за прошедшие 20 лет решения о сокращении территории парка нужно пересмотреть, считают жители Юго-Запада. В презентации были отсылки к необходимости сохранения и развития водно-зелёного каркаса Екатеринбурга, активисты напомнили, что в своих заявлениях важность ВЗГК подчёркивал и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, он же обещал наложить мораторий на застройку парка 50-летия ВЛКСМ.

Депутат гордумы Екатеринбурга Константин Киселёв, которого защитники парка включили в свою группу, заявил, что сейчас в России, наоборот, имеется тенденция разбивать парки на месте сносимых зданий, и что эта тенденция поддержана в том числе президентом Путиным и мэром Москвы Собяниным.



В качестве компромиссного решения активисты предложили использовать для застройки другой участок недалеко от парка и училища. Аргументируя свою позицию, инициативная группа обратила внимание на примеры выкупа участков для нужд спортивных учреждений за счёт субсидий из областного бюджета.

Один из членов инициативнлй группы заявил, что в случае сокращения территории парка будут ущемлены интересы порядка 60 тысяч жителей Екатеринбурга, проживающих в радиусе двух километров от парка – такое расстояние приняли городские власти для обозначения расстояния «шаговой доступности» до мест для массового отдыха.

Позиция другой стороны в это время строилась в основном на том, что участок площадью 2 га юридически не является парком и что проект якобы давно утвержден. В своей презентации директор училища Сергей Степанов заявил, что он действует «в рамках закона» при проектировании здания общежития.



В конце встречи защитникам «Собачьего парка» предложили подписать акт, который вызвал у инициативной группы много вопросов. Кто-то даже назвал такой документ «актом о капитуляции».

«Особенно вопросы вызывает второй пункт акта, согласно которому предлагается компромисс в виде разрешения строительства на указанном участке, но с "максимальным сохранением существующих на участке зеленых насаждений". Как показала практика и история последних десяти лет парка 50-летия ВЛКСМ, все обещания представителей власти можно нарушить без каких-либо последствий», – говорится в телеграм-канале защитников парка.



Защитники парка не стали спешить с подписанием документа и взяли время для внесения своих предложений и корректировок с учетом пожеланий жителей района. В Минспорта в свою очередь сказали, что документ в окончательной редакции должен быть подписан до четверга, 23 ноября.

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Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости


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21:08 Министр спорта предложил подписать защитникам екатеринбургского «Собачьего парка» акт
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