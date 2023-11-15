Из уральской столицы пытались нелегально вывезти 24 айфона для продажи в Азербайджане





– подчеркнул Сергей Баландин. «Провожающие должны остаться до входа в "зеленый" или "красный" коридоры. А если в чемодане пассажира есть товарная партия, ее необходимо декларировать или непосредственно перед вылетом в красном коридоре", или онлайн»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

При проверке рейса «Екатеринбург – Баку» таможенники Кольцово остановили в «зеленом коридоре» мужчину, в чемодане которого обнаружили 24 айфона и более 50 комплектующих к ним. Необходимой декларации у него при этом не было.Сначала мужчина заявил, что он не пассажир, а провождающий, который просто хотел отправить в Азербайджан вместе со своими друзьями торговую партию телефонов для перепродажи. Однако после того, как на него составили протокол об административном правонарушении, он стал рассказывать, что хотел якобы отправить только два телефона, а с остальными вернуться обратно в город после проводов друзей, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Уральского таможенного управления.Теперь за попытку нелегально провезти телефоны мужчине грозит штраф и конфискация электроники.Как объяснил начальник кольцовской таможни Сергей Баландин, пересекать зону таможенного контроля могут только пассажиры авиарейсов.