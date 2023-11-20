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В Талице после вмешательства прокуратуры пенсионерке, живущей в аварийном доме, предоставили квартиру
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Талице после вмешательства районной прокуратуры 74-летней местной жительнице, которая проживала в аварийном доме, предоставили благоустроенную квартиру.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ведомства, дом пенсионерки был признан непригодным для проживания и подлежащим сносу еще в 2016 году, но новое жилье пожилой женщине не предоставляли.
По результатам проведенной проверки прокуратура направила в суд иск к администрации Талицкого городского округа с требованием предоставить местной жительнице иное жилое помещение взамен аварийного. Талицкий районный суд полностью удовлетворил исковые требования.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ведомства, дом пенсионерки был признан непригодным для проживания и подлежащим сносу еще в 2016 году, но новое жилье пожилой женщине не предоставляли.
По результатам проведенной проверки прокуратура направила в суд иск к администрации Талицкого городского округа с требованием предоставить местной жительнице иное жилое помещение взамен аварийного. Талицкий районный суд полностью удовлетворил исковые требования.
«В результате принятых мер реагирования пенсионерке предоставлено благоустроенное жилое помещение в новостройке»,
– подытожили в прокуратуре.
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