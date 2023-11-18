По новым адресным табличкам можно будет узнать примерный возраст здания в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В уральской столице готовятся поменять адресные таблички на жилых, административных и прочих зданиях. На замену собираются потратить 7 миллионов рублей.О планах заменить адресные таблички в Екатеринбурге заявлялось ещё в сентябре. Тогда же стало известно, что администрация города подыскивает исполнителя этого задания. В итоге разрабатывался дизайн новых табличек специалистами сообществ «Открытый консорциум» и «Дизайн-код Екатеринбурга». И хоть стилистически все будущие таблички приведены к единообразию, одно важное различие между ними всё же будет.Таблички решено делать различающимися по цвету. Часть из них будет чёрная с белым шрифтов, а часть — светлая с синим шрифтом в области названия улицы и с белыми цифрами на синем фоне в области номера строения. Благодаря такому различию легко будет определять, построено ли здание после 1955 года («синие» таблички появятся на них) или это более ранняя застройка («темные» таблички). Впрочем, на строениях моложе 70 лет тоже могут появиться «черныши», если здание имеет статус объекта культурного наследия.Замену табличек изначально планировали осуществить до 1 декабря текущего года. Теперь работы перенесены на грядущий год.