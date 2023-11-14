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Опекун свердловских собачек поставил производство тёплых будок на поток
Фото: телеграм-канал «Реабилитация Моти» / t.me/help_motya
Лучший друг уральских бездомных псов и надёжный опекун собачки Моти, которой изуверы изуродовали морду, немало будок сделал для своих подопечных. И так набил на этом руку, что решил устроить небольшой бизнес, доходы с которого по большей мере пойдут всё на тех же четырехлапых друзей.
Первую утеплённую будку Алексей сколотил для Рыжего — лесного пса, которого недавно неизвестный пырнул чем-то острым. Получилось качественно, прочно и тепло. Такого же типа будки теперь можно заказать и для свои питомцев. Особенно хороши подобные «собачьи домики» для загородных участков или для собак, охраняющих промзоны, автобазы и прочие предприятия. Размер можно указать при заказе любой, в зависимости от величины и потребностей будущего жильца.
При строительстве будок используется высококачественный утеплитель, который долго «держит» тепло даже в самые сильные морозы. Цены опекун свердловских собачек старается держать на минимуме. Этапы производства будок и способы заказа можно узнать на втором телеграм-канале Алексея, в котором он рассказывает о своей жизни в деревне.
К слову, о Рыжем. Пёс идёт на поправку. Рана затянулась и с него сняли повязку. Вот только по-прежнему боится людей, даже своих спасителей и кормильцев. Подружка его всё ещё бегает по лесу. Её никак не могут отловить, чтобы воссоединить эту хвостатую пару.
Первую утеплённую будку Алексей сколотил для Рыжего — лесного пса, которого недавно неизвестный пырнул чем-то острым. Получилось качественно, прочно и тепло. Такого же типа будки теперь можно заказать и для свои питомцев. Особенно хороши подобные «собачьи домики» для загородных участков или для собак, охраняющих промзоны, автобазы и прочие предприятия. Размер можно указать при заказе любой, в зависимости от величины и потребностей будущего жильца.
При строительстве будок используется высококачественный утеплитель, который долго «держит» тепло даже в самые сильные морозы. Цены опекун свердловских собачек старается держать на минимуме. Этапы производства будок и способы заказа можно узнать на втором телеграм-канале Алексея, в котором он рассказывает о своей жизни в деревне.
К слову, о Рыжем. Пёс идёт на поправку. Рана затянулась и с него сняли повязку. Вот только по-прежнему боится людей, даже своих спасителей и кормильцев. Подружка его всё ещё бегает по лесу. Её никак не могут отловить, чтобы воссоединить эту хвостатую пару.
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