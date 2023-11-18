В Верхней Пышме оценили первые дни работы новой транспортной схемы

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Сейчас в Верхней Пышме одновременно на линии совершают движение 22 автобуса, в день на линию выходит 35 единиц пассажирского транспорта. За рабочую смену они выполняют 397 рейсов. Все автобусы движутся без сбоев и согласно расписанию. Как отмечают специалисты автотранспортного предприятия, работа данных маршрутов позволила создать полноценную сеть перевозок на территории Верхней Пышмы. От АО «Автотранспорт» работает бригада, которая контролирует своевременность выполнения рейсов, совершая объезд всех остановочных комплексов города."Мы ведем мониторинг пассажиропотока на новых маршрутах и маршрутах, которые были изменены. Общее количество пассажиров у нас не меняется, но есть перераспределение. Востребованность новых маршрутов подтверждается и, прежде всего, тем, что охватываются районы, где ранее не выполнялись перевозки и расстояние до ближайших остановок было значительным. Мониторинг будет продолжаться не одну и не две недели, а значительно больше. Мы будем максимально детально изучать изменение пассажиропотока на новых и существующих маршрутах. Эти данные будут являться основанием для внесения изменений в общую сеть пассажирских перевозок с целью максимального удовлетворения ими», - рассказал Николай Невструев, заместитель главы администрации ГО Верхняя Пышма по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи.Основной пассажиропоток между муниципалитетами и Екатеринбургом в настоящее время обеспечивается новой современной трамвайной линией. Средний интервал движения трамваев составляет около 10 минут, а в утренние часы-пик около 7-8. Такая интенсивность организации движения позволила избежать традиционной для общественного транспорта «давки». Благодаря же выделенной полосе движения, трамвай минует традиционные утренние и вечерние пробки. В настоящее время трамвай остается единственным видом межмуниципального общественного транспорта, который в условиях напряженного трафика способен выдерживать расписание движения.Несмотря на пересадки, стоимость проезда до Екатеринбурга, наоборот, снизилась. Для удобства пассажиров предусмотрен пересадочный тариф «автобус + трамвай». Им можно воспользоваться при оплате проезда Екартой или ЕСК «Уралочка». Стоимость проезда по пересадочному тарифу составляет Верхняя Пышма – Екатеринбург – 52 рубля, Среднеуральск-Екатеринбург – 60,5 рублей. Всего в Верхней Пышме организовано шесть стыковочных остановок для пересадки: Трамвайное кольцо, Дворец Самбо, Храм Успения, Рудничная, Развилки, Пересадочная. Чтобы добраться до них, можно воспользоваться любым из семи городских автобусных маршрутов, два из которых введены дополнительно - 3 и 4 маршрут.Помимо того, что график отправления автобусов с разных остановочных комплексов указан в расписании, размещенном на сайте перевозчика, уже несколько дней с самого утра на остановках общественного транспорта в Верхней Пышме дежурят волонтеры. Ребята раздают памятки с новой транспортной схемой и стыковочными остановками, на которых можно пересесть с автобусов на Трамвай №333 или поезд «Орлан», чтобы добраться до Екатеринбурга.