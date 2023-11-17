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Под утро на Самолётной эффектно сгорела баня
Стоп-кадр видео с телеграм-канала «Уральский общественник» / t.me/Chukreev1992
Словно кадры из голливудского фильма катастроф увидели ранним утром жители домов на улице Самолётной в Екатеринбурге. Там загорелось небольшое строение, но пылало эффектней многих небоскрёбов.
Пожар возник ещё до рассвета вторника, 21 ноября. Улицу Самолётную, что в жилом микрорайоне «Уктусский» Чкаловского административного района Екатеринбурга, осветило не солнце, но высокие языки пламени. Они вырывались из нежилого двухэтажного строения, в котором располагалась баня. «Располагалась», — потому что домик ещё долго не получится использовать по назначению, а, возможно, владельцу и вовсе будет дешевле снести его, чем отмывать от копоти и ремонтировать — очень уж бойко «погулял» по нему огонь.
Пожар охватил всего-то 50 квадратных метров, но и выглядел апокалиптически, и работы пожарным создал немало. На его тушение было направлено 14 человек в 5 пожарных расчётах. Разбор сгоревших конструкций и проливку они заканчивали уже засветло.
Пожар возник ещё до рассвета вторника, 21 ноября. Улицу Самолётную, что в жилом микрорайоне «Уктусский» Чкаловского административного района Екатеринбурга, осветило не солнце, но высокие языки пламени. Они вырывались из нежилого двухэтажного строения, в котором располагалась баня. «Располагалась», — потому что домик ещё долго не получится использовать по назначению, а, возможно, владельцу и вовсе будет дешевле снести его, чем отмывать от копоти и ремонтировать — очень уж бойко «погулял» по нему огонь.
Пожар охватил всего-то 50 квадратных метров, но и выглядел апокалиптически, и работы пожарным создал немало. На его тушение было направлено 14 человек в 5 пожарных расчётах. Разбор сгоревших конструкций и проливку они заканчивали уже засветло.
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