В Ревде повесили мемориальную доску на дом почётного ветерана

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня на здании №62 по улице Карла Либкнехта в Ревде появилась мемориальная доска. Она сообщает, что в этом здании проживал один из почётных горожан.Открывшаяся сегодня мемориальная доска посвящена памяти подполковника в отставке Павла Надымова, скончавшегося в октябре прошлого года. Выпускник Свердловского юридического института за срок своей трудовой жизни служил в ОБХСС, в войсковых частях Уральского военного округа, в налоговой полиции, в военном комиссариате Ревды. После ухода на пенсию домоседом не стал, а продолжил активную деятельность в качестве члена местного Совета ветеранов. В 2005 году он возглавил эту организацию. А в 2011 году получил звание Почетного гражданина Ревды.Почётный титул был не единственным признанием заслуг Надымова перед государством и обществом. В его наградном списке — две медали «За безупречную службу» и награды за ветеранскую работу. Мемориальную доску тоже можно считать наградой посмертно. Она будет напоминать жителям дома и прохожим, что за человек проживал в этом здании.