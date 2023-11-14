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Власти Екатеринбурга хотят проверять особо охраняемые природные территории только после пяти жалоб горожан
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на заседании комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию предложили включить новый индикатор нарушений охраняемых территорий, на которые власти должны реагировать, на замену трем старым.
Согласно предлагаемому к включению индикатора для проверки качества содержания местных особо охраняемых природных территорий (ООПТ), власти хотят реагировать лишь в том случае, если в уполномоченный орган будет поступать более пяти жалоб в течение шести месяцев от физических лиц.
Под исключение из индикаторов попали такие пункты, как несоответствие использования особо охраняемой территории, соответствие запрещенной деятельности на охраняемой территории и поступление информации о самовольных постройках на таких территориях.
Объясняются эти изменения приведением в соответствие с федеральным законодательством. За их внесение проекта решения чиновники проголосовали единогласно.
Согласно предлагаемому к включению индикатора для проверки качества содержания местных особо охраняемых природных территорий (ООПТ), власти хотят реагировать лишь в том случае, если в уполномоченный орган будет поступать более пяти жалоб в течение шести месяцев от физических лиц.
Под исключение из индикаторов попали такие пункты, как несоответствие использования особо охраняемой территории, соответствие запрещенной деятельности на охраняемой территории и поступление информации о самовольных постройках на таких территориях.
Скрин: ЕГД
Объясняются эти изменения приведением в соответствие с федеральным законодательством. За их внесение проекта решения чиновники проголосовали единогласно.
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