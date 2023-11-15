Из-за сильного снегопада в Нижних Сергах ограничили движение на трех трассах





– заявили в пресс-группе. «Ограничения будут сняты после приведения данных участков автодорог в соответствие с нормативными требованиями о безопасности»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Из-за сильного снегопада в Нижних Сергах свердловское ГИБДД ввело временные ограничения для грузовиков и автобусов сразу на трех трассах.Запрет на движение для грузового и пассажирского транспорта сейчас действует на следующих участках:– со 2-го по 69-й километр трассы Нижние Серги – Михайловск – Арти;– с 0-го по 18-й километр обхода Нижних Серег;– с 0-го по 18-й километр подъезда Нижних Серег от трассы Пермь – Екатеринбург.