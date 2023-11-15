Возрастное ограничение 18+
Из-за сильного снегопада в Нижних Сергах ограничили движение на трех трассах
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Из-за сильного снегопада в Нижних Сергах свердловское ГИБДД ввело временные ограничения для грузовиков и автобусов сразу на трех трассах.
Запрет на движение для грузового и пассажирского транспорта сейчас действует на следующих участках:
– со 2-го по 69-й километр трассы Нижние Серги – Михайловск – Арти;
– с 0-го по 18-й километр обхода Нижних Серег;
– с 0-го по 18-й километр подъезда Нижних Серег от трассы Пермь – Екатеринбург.
Запрет на движение для грузового и пассажирского транспорта сейчас действует на следующих участках:
– со 2-го по 69-й километр трассы Нижние Серги – Михайловск – Арти;
– с 0-го по 18-й километр обхода Нижних Серег;
– с 0-го по 18-й километр подъезда Нижних Серег от трассы Пермь – Екатеринбург.
«Ограничения будут сняты после приведения данных участков автодорог в соответствие с нормативными требованиями о безопасности»,
– заявили в пресс-группе.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Госавтоинспекция закрыла движение на трассе Екатеринбург – Тюмень из-за снежной непогоды
15 ноября 2023
15 ноября 2023