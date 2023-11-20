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В Краснотурьинске подтвердился случай кори
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Краснотурьинске у одного из местных жителей, живущего в многоэтажке на Парковой, 8 подтвердилась корь. В связи с этим медиками был организовал поквартирный обход.
Об этом сообщает «Вечерний Краснотурьинск» со ссылкой на врача эпидемиолога из филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области Ирину Патласову. Она объяснила, что поквартирный обход необходим для того, чтобы осмотреть жителей и собрать информацию о наличии или отсутствии прививок против кори.
Ирина Патласова также подчеркнула, что у тех, кто не контактировал с больным, нет причин для беспокойства.
Жильцов многоэтажки, которых медикам не удалось застать дома, просят позвонить по телефону call-центра больницы: 8 (34384) 6-21-11. Также звонить необходимо при первых симптомах заболевания.
Об этом сообщает «Вечерний Краснотурьинск» со ссылкой на врача эпидемиолога из филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области Ирину Патласову. Она объяснила, что поквартирный обход необходим для того, чтобы осмотреть жителей и собрать информацию о наличии или отсутствии прививок против кори.
Ирина Патласова также подчеркнула, что у тех, кто не контактировал с больным, нет причин для беспокойства.
Жильцов многоэтажки, которых медикам не удалось застать дома, просят позвонить по телефону call-центра больницы: 8 (34384) 6-21-11. Также звонить необходимо при первых симптомах заболевания.
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