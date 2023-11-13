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В Ивделе закрыли исправительную колонию №62
Фото: Вечерние ведомости
На севере Свердловской области в Ивделе ликвидировали исправительную колонию №62. Всех осужденных, которые там содержались, распределили по другим колониям региона.
Документы о ликвидации колонию были направлены во ФСИН России осенью 2020 года. Лишь в 2023 году Минюст вынес решение о закрытии учреждения.
Как сообщил «Ъ-Урал» пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко, колонии в Ивделе очень старые – их износ составляет почти 100%, поэтому их начали закрывать. За последние годы там были закрыты КП-57, ИК-56, ЛИУ-58. Также, по его словам, уже запущен процесс ликвидации ИК-55.
Обновлено (17.00): Как уточнил «Вечерним ведомостям» Александр Левченко, в Свердловской области закрыли одновременно три колонии. Помимо ИК-62, были ликвидированы ИК-8 в поселке Гари и ИК-24 в Тавде.
Документы о ликвидации колонию были направлены во ФСИН России осенью 2020 года. Лишь в 2023 году Минюст вынес решение о закрытии учреждения.
Как сообщил «Ъ-Урал» пресс-секретарь ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко, колонии в Ивделе очень старые – их износ составляет почти 100%, поэтому их начали закрывать. За последние годы там были закрыты КП-57, ИК-56, ЛИУ-58. Также, по его словам, уже запущен процесс ликвидации ИК-55.
Обновлено (17.00): Как уточнил «Вечерним ведомостям» Александр Левченко, в Свердловской области закрыли одновременно три колонии. Помимо ИК-62, были ликвидированы ИК-8 в поселке Гари и ИК-24 в Тавде.
«Главное же в том, что неуклонно снижается число осужденных. Каждый год от 5% до 10%. При этом мы смогли трудоустроить до 84% осужденных от числа тех, кого мы обязаны привлечь к труду. Тенденция такова, что вместо исправительных центров мы расширяем число исправительных центров, а колонии сокращаются»,
– объяснил пресс-секретарь регионального ГУФСИН.
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