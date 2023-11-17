В Екатеринбурге приостановили выпуск корпоративной газеты оборонного предприятия из-за иностранного соучредителя





– говорится в сообщении федеральной службы. «Роскомнадзор выявил, что одним из соучредителей газеты "Калининец", которая издавалась в Свердловской области, является российское юрлицо с иностранным участием: в состав этой компании входили как иностранные граждане, так и иностранная организация»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге по решению Роскомнадзора приостановили выпуск корпоративной газеты «Калининец» оборонного предприятия ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина».Согласно статье 19.1 Закона о СМИ, российскому юрлицу даже с незначительным иностранным участием запрещено выступать учредителем средства массовой информации. Требование распространяется даже на те издания, где доля иностранного участия составляет менее 20 процентов.