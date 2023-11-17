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В Екатеринбурге приостановили выпуск корпоративной газеты оборонного предприятия из-за иностранного соучредителя
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге по решению Роскомнадзора приостановили выпуск корпоративной газеты «Калининец» оборонного предприятия ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина».
Согласно статье 19.1 Закона о СМИ, российскому юрлицу даже с незначительным иностранным участием запрещено выступать учредителем средства массовой информации. Требование распространяется даже на те издания, где доля иностранного участия составляет менее 20 процентов.
«Роскомнадзор выявил, что одним из соучредителей газеты "Калининец", которая издавалась в Свердловской области, является российское юрлицо с иностранным участием: в состав этой компании входили как иностранные граждане, так и иностранная организация»,
– говорится в сообщении федеральной службы.
Согласно статье 19.1 Закона о СМИ, российскому юрлицу даже с незначительным иностранным участием запрещено выступать учредителем средства массовой информации. Требование распространяется даже на те издания, где доля иностранного участия составляет менее 20 процентов.
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