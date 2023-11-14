ФСБ-шники заминировали автовокзал Нижнего Тагила, а ответили за это транспортники

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В мае текущего года два взрывных устройства пронесли с собой на автовокзал Нижнего Тагила сотрудники Федеральной службы безопасности РФ. И не только пронесли, но и у сумели установить «шайтан-машинки» в разные точки людного пространства.Впрочем, взрывов не последовало. Хотя пострадавшие всё равно есть. Вернее — один пострадавший в виде юридического лица. Свердловское областное объединение пассажирского транспорта пострадало материально, когда было оштрафовано на 50 тысяч рублей. Таким образом предприятие наказали за неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности.Дело в том, что взрывные устройства были всего-лишь муляжами, а установили их ФСБ-шники на вокзале как раз для того, чтобы проверить, насколько хорошо нижнетагильский вокзал защищён от возможных терактов. Оказалось, защищён плохо. И если бы это была не проверка, а настоящая диверсия, её жертвами могли стать десятки людей.Государственное предприятие пыталось отбиться от административного наказания, но Свердловский арбитражный суд встал на сторону Ространснадзора, организовавшего «взрывную» проверку.