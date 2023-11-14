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ФСБ-шники заминировали автовокзал Нижнего Тагила, а ответили за это транспортники
Фото: Вечерние Ведомости
В мае текущего года два взрывных устройства пронесли с собой на автовокзал Нижнего Тагила сотрудники Федеральной службы безопасности РФ. И не только пронесли, но и у сумели установить «шайтан-машинки» в разные точки людного пространства.
Впрочем, взрывов не последовало. Хотя пострадавшие всё равно есть. Вернее — один пострадавший в виде юридического лица. Свердловское областное объединение пассажирского транспорта пострадало материально, когда было оштрафовано на 50 тысяч рублей. Таким образом предприятие наказали за неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности.
Дело в том, что взрывные устройства были всего-лишь муляжами, а установили их ФСБ-шники на вокзале как раз для того, чтобы проверить, насколько хорошо нижнетагильский вокзал защищён от возможных терактов. Оказалось, защищён плохо. И если бы это была не проверка, а настоящая диверсия, её жертвами могли стать десятки людей.
Государственное предприятие пыталось отбиться от административного наказания, но Свердловский арбитражный суд встал на сторону Ространснадзора, организовавшего «взрывную» проверку.
Впрочем, взрывов не последовало. Хотя пострадавшие всё равно есть. Вернее — один пострадавший в виде юридического лица. Свердловское областное объединение пассажирского транспорта пострадало материально, когда было оштрафовано на 50 тысяч рублей. Таким образом предприятие наказали за неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности.
Дело в том, что взрывные устройства были всего-лишь муляжами, а установили их ФСБ-шники на вокзале как раз для того, чтобы проверить, насколько хорошо нижнетагильский вокзал защищён от возможных терактов. Оказалось, защищён плохо. И если бы это была не проверка, а настоящая диверсия, её жертвами могли стать десятки людей.
Государственное предприятие пыталось отбиться от административного наказания, но Свердловский арбитражный суд встал на сторону Ространснадзора, организовавшего «взрывную» проверку.
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