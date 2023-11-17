Более 900 свердловских малышей появились на свет благодаря ЭКО в 2023 году





– подчеркнули в региональном ДИПе. «Такая широкая география гарантирует равную доступность репродуктивных технологий всем пациентам с бесплодием, проживающим в Свердловской области, в том числе в отдаленных территориях»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области с начала текущего года родилось 904 малыша, которых зачали с помощью экстракорпорального оплодотворения. Эту процедуру предоставляют бесплатно по полису ОМС.Пройти процедуру могут родители с установленным диагнозом «бесплодие» в межмуниципальных кабинетах бесплодного брака (МКББ), созданных на базе крупных региональных медучреждений. В том числе в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске, Серове, Алапаевске, Красноуфимске и Асбесте.Отмечается, что подразделения больниц оснащены квалифицированными кадрами и необходимым оборудованием для проведения диагностических и лечебных манипуляций как женщинам, так и мужчинам.Ежегодно в Свердловской области бесплатно проводят более двух тысяч процедур ЭКО и почти столько же процедур криопереноса замороженных эмбрионов.