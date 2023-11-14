Свердловский котик обрёл четыре новые лапки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В прошлом году жители Сухого Лога обнаружили зимой замерзающего кота. И хоть животное удалось спасти, все четыре его лапки оказались настолько сильно обмороженными, что их пришлось ампутировать. Лишился кот и значительной части хвоста.Казалось бы, несчастный кот обречён доживать жизнь неподвижно. На его удачу, в мире уже делали операции по протезированию лапок животных. В частности, в 2021 году ветеринарные хирурги разработали специальную систему протезов, которая позволила вновь поставить на ноги собаку, которой живодёры отрубили лапы. Такую же технологию применили и в случае с Бальдром (так назвали сухоложского котика).Новосибирская технология протезирования лап животных предполагает печать подобия новых лапок на 3D-принтере. Это и удешевляет, и ускоряет процесс, а также позволяет более точно подогнать протез под конкретного пациента. То, что сработало на собаке, получилось и с Бальдром. Протезы прижились в живой плоти, а сам кот быстро привык к ним и заново научился ходить. Единственная проблема — резиновые «подушечки» искусственных лапок быстро изнашиваются и их приходится довольно часто менять.Сейчас свердловский кот живёт в Перми. Его приютила местная жительница. Бальдр — не единственный её питомец, но остальные кошки, похоже, совсем не против, что в их маленьком прайде появился котик с необычными лапками.