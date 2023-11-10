Возрастное ограничение 18+

В Парке Маяковского уже можно прокатиться с одной из самых высоких горок Екатеринбурга

19.42 Пятница, 17 ноября 2023
Фото: парк Маяковского / vk.com/ekbcpkio
Администрация Центрального парка культуры и отдыха имени В. Маяковского сегодня через соцсети сообщила о том, что начиная с субботы, 18 ноября, любители зимних развлечений смогут прокатиться с Тинькофф-горки. На этой неделе сооружение закончили монтировать, а в пятницу прошла пробная обкатка спусков.

Тинькофф-горка в этом году предстанет посетителям парка Маяковского в знакомом им виде. «Рост» у сооружения 17 метров, для скоростного спуска предназначены два ската. Их покрытие сделано из искусственного материала. Брать с собой вверх картонки, дощечки и санки не придётся: для пользователей горки предусмотрены специальные тюбинги, которые подаются на её вершину с помощью подъёмника.

При допуске на Тинькофф-горку действует возрастной ценз: детей младше 6 лет на неё не пустят даже в сопровождении родителей. Не повезёт и низкорослым — чтобы попасть на вершину горки нужно быть не ниже 120 сантиметров. По понедельникам и вторникам горка будет недоступна, зато в остальные дни — пожалуйста: по будням она начинает принимать отдыхающих с 12:00, а по субботам и воскресеньям — с 11:00.

Представители Парка Маяковского сообщают, что на территории места отдыха скоро появятся и другие горки различной высоты. В том числе, планируют открыть высокую ледяную горку. До сих пор это не сделано только в силу редкой для Урала тёплой и малоснежной поздней осени.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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