Возрастное ограничение 18+
Свердловский Минздрав собирается оценивать работу главврачей по отзывам в интернете
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В министерстве здравоохранения Свердловской области собираются оценивать работу главных врачей по отзывам на учреждения в «Яндексе». Такую методику оценки в ведомстве планируют начать использовать с 2024 года.
Как сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой пресс-службу министерстве, согласно приказу об оценке ключевых показателей руководителей от 26 июня 2023 года, если учреждение набирает меньше 3,5 балла, то это будет обозначать, что врач не достиг показателя эффективности.
Учитываться мнение горожан будет как в сервисе «Яндекс.Отзывы», так и в «Яндекс.Картах», однако, как именно будет вестись отбор отзывов и оценок, не уточнятся.
Как сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой пресс-службу министерстве, согласно приказу об оценке ключевых показателей руководителей от 26 июня 2023 года, если учреждение набирает меньше 3,5 балла, то это будет обозначать, что врач не достиг показателя эффективности.
Учитываться мнение горожан будет как в сервисе «Яндекс.Отзывы», так и в «Яндекс.Картах», однако, как именно будет вестись отбор отзывов и оценок, не уточнятся.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Сосьве обещают построить новое ЛИУ ФСИН
10 ноября 2023
10 ноября 2023
Власти назвали среднюю зарплату екатеринбуржцев в 2023 году
10 ноября 2023
10 ноября 2023