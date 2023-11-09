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На 77-м году ушел из жизни бывшей тренер «Урала» и «Уралмаша»
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
На 77-году из жизни ушел бывшей тренер «Урала» и «Уралмаша» Корней Шперлинг. Как сообщили в футбольном клубе «Урал», в последнее время бывший наставник тяжело болел.
В конце 80-х – в начале 90-х он был главным тренером «Уралмаша», а в середине нулевых стал помощником тогдашнего наставника «Урала» Владимира Калашникова.
«Корней Шперлинг навсегда вписал свое имя в историю нашего клуба. Благодарим за работу на благо уральского футбола. Выражаем самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким замечательного тренера»,
– написали на странице клуба во «Вконтакте».
В конце 80-х – в начале 90-х он был главным тренером «Уралмаша», а в середине нулевых стал помощником тогдашнего наставника «Урала» Владимира Калашникова.
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