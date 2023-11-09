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У главы СК возникли вопросы к переводу детей с инвалидностью в ветхую школу в Полевском
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал провести проверку после сообщений в социальных сетях о том, что в Полевском детей с особыми потребностями хотят перевести в ветхую школу.
Как рассказали в информационном центре СК России, Александр Бастрыкин обратил свое внимание на запись, в которой говорилось, что детей с ограниченными возможностями здоровья хотят перевести в ветхое здание, где отсутствует доступная среда. Кроме этого, в здании разрушаются стены, на окнах стоят решетки, во дворе горы мусора, а выход со школьного двора ведет прямо на проезжую часть.
Как рассказали в информационном центре СК России, Александр Бастрыкин обратил свое внимание на запись, в которой говорилось, что детей с ограниченными возможностями здоровья хотят перевести в ветхое здание, где отсутствует доступная среда. Кроме этого, в здании разрушаются стены, на окнах стоят решетки, во дворе горы мусора, а выход со школьного двора ведет прямо на проезжую часть.
«Председатель СК поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области провести процессуальную проверку о информации о возможном нарушении прав детей с инвалидностью в Полевском и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах»,
– говорится в сообщении информационного центра.
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