У главы СК возникли вопросы к переводу детей с инвалидностью в ветхую школу в Полевском

– говорится в сообщении информационного центра.

«Председатель СК поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области провести процессуальную проверку о информации о возможном нарушении прав детей с инвалидностью в Полевском и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах»,