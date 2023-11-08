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В Екатеринбурге взялись за расследование смерти женщины, скончавшейся в больнице в 2022 году
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В прошлом году в одной из больниц Екатеринбурга после диагностической операции желчного протока скончалась 47-летняя местная жительница. По факту ее смерти начали расследование уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности (ч.2 ст.109 УК РФ).
Как сообщает портал «Е1», в 2018 году женщине удалили желчный пузырь, с тех пор на проблемы со здоровьем она не жаловалась, но летом 2022 года ей стало плохо. Екатеринбурженка обратилась к поликлинику, где ей поставили диагноз «пяточная шпора». Женщине показалось, что дело все же в чем-то другом и она через два дня сдала анализы в платной клинике, которые показали повышенный билирубин – пигмент, показывающий показывает работу ферментов печени.
После этого мать женщины срочно отправила свою дочь в ту же поликлинику, куда она приходила изначально. Это произошло во второй половине дня 22 августа, примерно в четыре часа дня. Екатеринбурженку отправили в приемный покой, где взяли анализы и сделали УЗИ печени, которое показало, что орган увеличен. В десять часов вечера ей поставили предварительный диагноз «механическая желтуха» и госпитализировали.
Утром 22 августа женщине сделали гастроскопию и КТ внутренних органов, после которых врач, со слов матери пациентки, сообщил ей, что у ее дочери рак холедоха (общего желчного протока). Затем екатеринбурженке провели несколько диагностических операций желчного протока, отчего ей стало хуже.
Через два дня, 24 августа, женщину перевели в реанимация, где она на протяжении недели была подключена искусственной вентиляции легких и лежала под капельницами. А 31 августа она умерла. В декабре 2022 года ее семья смогла получить медицинские документы погибшей, где было указано, что пациентка умерла от эндотоксического шока, острого панкреатита и рака внепеченочного желчного протока. Родственники женщины считают, что ее можно было спасти, пишет издание.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад по факту расследования смерти екатеринбурженки.
Как сообщает портал «Е1», в 2018 году женщине удалили желчный пузырь, с тех пор на проблемы со здоровьем она не жаловалась, но летом 2022 года ей стало плохо. Екатеринбурженка обратилась к поликлинику, где ей поставили диагноз «пяточная шпора». Женщине показалось, что дело все же в чем-то другом и она через два дня сдала анализы в платной клинике, которые показали повышенный билирубин – пигмент, показывающий показывает работу ферментов печени.
После этого мать женщины срочно отправила свою дочь в ту же поликлинику, куда она приходила изначально. Это произошло во второй половине дня 22 августа, примерно в четыре часа дня. Екатеринбурженку отправили в приемный покой, где взяли анализы и сделали УЗИ печени, которое показало, что орган увеличен. В десять часов вечера ей поставили предварительный диагноз «механическая желтуха» и госпитализировали.
Утром 22 августа женщине сделали гастроскопию и КТ внутренних органов, после которых врач, со слов матери пациентки, сообщил ей, что у ее дочери рак холедоха (общего желчного протока). Затем екатеринбурженке провели несколько диагностических операций желчного протока, отчего ей стало хуже.
Через два дня, 24 августа, женщину перевели в реанимация, где она на протяжении недели была подключена искусственной вентиляции легких и лежала под капельницами. А 31 августа она умерла. В декабре 2022 года ее семья смогла получить медицинские документы погибшей, где было указано, что пациентка умерла от эндотоксического шока, острого панкреатита и рака внепеченочного желчного протока. Родственники женщины считают, что ее можно было спасти, пишет издание.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад по факту расследования смерти екатеринбурженки.
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