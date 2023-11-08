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В Екатеринбурге взялись за расследование смерти женщины, скончавшейся в больнице в 2022 году

13.15 Пятница, 17 ноября 2023
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В прошлом году в одной из больниц Екатеринбурга после диагностической операции желчного протока скончалась 47-летняя местная жительница. По факту ее смерти начали расследование уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности (ч.2 ст.109 УК РФ).

Как сообщает портал «Е1», в 2018 году женщине удалили желчный пузырь, с тех пор на проблемы со здоровьем она не жаловалась, но летом 2022 года ей стало плохо. Екатеринбурженка обратилась к поликлинику, где ей поставили диагноз «пяточная шпора». Женщине показалось, что дело все же в чем-то другом и она через два дня сдала анализы в платной клинике, которые показали повышенный билирубин – пигмент, показывающий показывает работу ферментов печени.

После этого мать женщины срочно отправила свою дочь в ту же поликлинику, куда она приходила изначально. Это произошло во второй половине дня 22 августа, примерно в четыре часа дня. Екатеринбурженку отправили в приемный покой, где взяли анализы и сделали УЗИ печени, которое показало, что орган увеличен. В десять часов вечера ей поставили предварительный диагноз «механическая желтуха» и госпитализировали.

Утром 22 августа женщине сделали гастроскопию и КТ внутренних органов, после которых врач, со слов матери пациентки, сообщил ей, что у ее дочери рак холедоха (общего желчного протока). Затем екатеринбурженке провели несколько диагностических операций желчного протока, отчего ей стало хуже.

Через два дня, 24 августа, женщину перевели в реанимация, где она на протяжении недели была подключена искусственной вентиляции легких и лежала под капельницами. А 31 августа она умерла. В декабре 2022 года ее семья смогла получить медицинские документы погибшей, где было указано, что пациентка умерла от эндотоксического шока, острого панкреатита и рака внепеченочного желчного протока. Родственники женщины считают, что ее можно было спасти, пишет издание.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад по факту расследования смерти екатеринбурженки.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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