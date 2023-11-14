Лебедь из Курганской области попал в екатеринбургскую ветклинику

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Курганской области спасли от верной гибели нелетающего лебедя. А не летал он, как выяснилось, из-за полученной каким-то образом травмы правого локтевого сустава.Сердобольные люди подобрали обречённую птицу и передали в Центр спасения животных «Особый питомец», расположенный в свердловском городе Полевской. Центр часто сотрудничает с екатеринбургской ветеринарной клиникой «ЗооСпец». Вот и лебедя, которому дали имя Кочегар, повезли на обследование именно туда.При осмотре специалистами выяснилось, что травма крыла — далеко не единственная проблема Кочегара. Микроскопия мазка выявила энтерит, кандидоз ЖКТ, протозооз, гепатомегалию и нефропатию. Кроме того, у лебедя сильное обезвоживание. Были взяты ещё ряд анализов, но даже до получения их результатов ясно, что лечение Кочегару предстоит комплексное и продолжительное.Меж тем, в «Особом питомце» в очень тяжёлом состоянии пребывает ещё один лебедь. Вчера у Пузырика (так называют в Центре этого птаха) резко снизилась температура, он отказался от еды и, кажется, собрался помирать. К счастью, другие пернатые питомцы Центра подняли тревогу и оповестили людей о недомогании Пузырика. Ему оказали помощь, но в чём причина резкого недомогания разобраться до конца так и не смогли. Ему, как и Кочегару, необходимы исследования и курс лечения.Желающие помочь птицам «Особого питомца» и профинансировать работу ветеринаров могут сделать это по реквизитам: