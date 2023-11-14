Восьмилетнюю екатеринбурженку восстановили в музыкальной школе после вмешательства прокуратуры

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге по требованию прокуратуры Ленинского района восьмилетняя девочка смогла вернуться на занятия в «Детскую музыкальная школа №6», откуда ее отчислили за неуспеваемость.Как объяснили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, приказ об отчислении ученицы противоречил положению статьи 61 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 (ФЗ от 29.12.2012), который не предусматривает возможность отчисления несовершеннолетнего, не достигшего возраста 15 лет, по инициативе образовательной организации в качестве меры дисциплинарного взыскания.По результатам проверки прокуратура в отношении виновного должностного лица возбудила дело по части 1 статьи 5.57 КоАП РФ (нарушение или незаконное ограничение права на образование). По результатам рассмотрения административного нарушения сотрудника школы оштрафовали на 30 тысяч рублей.Кроме этого, прокуратура принесла директору музыкальной школы протест, после чего маленькую ученицу восстановили.