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В Свердловской области жильцы улицы Степной оказались за границами населенного пункта
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В Свердловской области нашлась улица Степная, которая не входит ни в один из населенных пунктов. Другими словами, она существует сама по себе. Из-за этого люди, живущие на этой улице, не могут добиться газификации, которая проходит в соседнем селе.
Как сообщает портал «Е1», улица Степная находится практически в десятке метров от села Большебрусянского. Их разделает только автомобильная дорога. Однако официально улица не имеет никакого отношения к селу. Из-за этого ее жители лишены возможности провести в свои дома газ на льготных условиях. Газифицировать их улицу могут, но только за 12 миллионов, а таких денег у людей нет. В результате жильцы страдают от больших коммунальных счетов, так как обогревать дома приходится электричеством.
Ситуацию можно исправить, если Степная станет частью Большебрусянского, но, по словам главы Белоярского городского округа Григория Вихарева, для этого нужно внести изменения в генплан. Он пообещал, что белоярская дума рассмотрит этот вопрос до конца ноября.
Григорий Вихарев также посетовал на то, что он и сам столкнулся с похожей ситуацией в поселке Растущем в одном из СНТ, где его дом, с его же слов, тоже оказался за пределами населенного пункта, из-за чего ему тоже отказали в газификации.
Как сообщает портал «Е1», улица Степная находится практически в десятке метров от села Большебрусянского. Их разделает только автомобильная дорога. Однако официально улица не имеет никакого отношения к селу. Из-за этого ее жители лишены возможности провести в свои дома газ на льготных условиях. Газифицировать их улицу могут, но только за 12 миллионов, а таких денег у людей нет. В результате жильцы страдают от больших коммунальных счетов, так как обогревать дома приходится электричеством.
Ситуацию можно исправить, если Степная станет частью Большебрусянского, но, по словам главы Белоярского городского округа Григория Вихарева, для этого нужно внести изменения в генплан. Он пообещал, что белоярская дума рассмотрит этот вопрос до конца ноября.
Григорий Вихарев также посетовал на то, что он и сам столкнулся с похожей ситуацией в поселке Растущем в одном из СНТ, где его дом, с его же слов, тоже оказался за пределами населенного пункта, из-за чего ему тоже отказали в газификации.
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