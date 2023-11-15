Екатеринбургские таможенники защитили авторские права производителей орудий убийства

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На уральской таможне задержали партию пластмассового оружия. Таможенники решили проверить, соблюдаются ли авторские права концерна «Калашников» на визуальный образ самой популярной продукции предприятия. В итоге коммерс, закупивший игрушки у китайцев, понёс убытки.Концерн «Калашников», получив запрос от уральской таможни ответил, что не давал предпринимателю разрешение на использование товарного знака и на копирование внешнего облика оружия. Кроме того, в ответе было указано, что у игрушечного оружия есть признаки контрафакта.Всего незадачливый предприниматель попытался провести для последующей продажи 1440 игрушечных пистолетов и автоматов, купленных им у китайского производителя для дальнейшей продажи в розницу. Но после ответа из «Калашникова», 240 автоматов у него изъяли. По словам начальника Екатеринбургской таможни Эдуарда Туранова, все изъятые игрушки подлежат уничтожению.