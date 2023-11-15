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Екатеринбургские таможенники защитили авторские права производителей орудий убийства
Фото: отдел по связям с общественностью Уральского таможенного управления
На уральской таможне задержали партию пластмассового оружия. Таможенники решили проверить, соблюдаются ли авторские права концерна «Калашников» на визуальный образ самой популярной продукции предприятия. В итоге коммерс, закупивший игрушки у китайцев, понёс убытки.
Концерн «Калашников», получив запрос от уральской таможни ответил, что не давал предпринимателю разрешение на использование товарного знака и на копирование внешнего облика оружия. Кроме того, в ответе было указано, что у игрушечного оружия есть признаки контрафакта.
Всего незадачливый предприниматель попытался провести для последующей продажи 1440 игрушечных пистолетов и автоматов, купленных им у китайского производителя для дальнейшей продажи в розницу. Но после ответа из «Калашникова», 240 автоматов у него изъяли. По словам начальника Екатеринбургской таможни Эдуарда Туранова, все изъятые игрушки подлежат уничтожению.
Концерн «Калашников», получив запрос от уральской таможни ответил, что не давал предпринимателю разрешение на использование товарного знака и на копирование внешнего облика оружия. Кроме того, в ответе было указано, что у игрушечного оружия есть признаки контрафакта.
Всего незадачливый предприниматель попытался провести для последующей продажи 1440 игрушечных пистолетов и автоматов, купленных им у китайского производителя для дальнейшей продажи в розницу. Но после ответа из «Калашникова», 240 автоматов у него изъяли. По словам начальника Екатеринбургской таможни Эдуарда Туранова, все изъятые игрушки подлежат уничтожению.
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