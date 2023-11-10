Возрастное ограничение 18+
Синоптики вновь предупреждают о мокром снеге и гололедице в Свердловской области
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
По прогнозам синоптиков, в грядущие четверг и пятницу в Свердловской области ожидается осадки в виде снега и мокрого снега. Также специалисты предупреждают о гололедице в отдельных районах региона. В уральской столице преимущественно без осадков.
В четверг, 16 ноября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, мокрый снег. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью -5…0°C, на севере до -8°C. Днем -2…+3°C. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -2…0°C, днем +1…+3°C. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 17 ноября, в регионе облачно, ночью местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег. Ночью -6…-1°C, на крайнем севере -13…-8°C. Днем -3…+2°C, на севере до -8°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала облачно, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег. Ночью -3…-1°C, днем около 0°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 16 ноября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, мокрый снег. В отдельных районах на дорогах гололедица. Ночью -5…0°C, на севере до -8°C. Днем -2…+3°C. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -2…0°C, днем +1…+3°C. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 17 ноября, в регионе облачно, ночью местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег. Ночью -6…-1°C, на крайнем севере -13…-8°C. Днем -3…+2°C, на севере до -8°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала облачно, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег. Ночью -3…-1°C, днем около 0°C. Ветер 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Свердловской области ожидается потепление
06 ноября 2023
06 ноября 2023