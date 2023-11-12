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Екатеринбуржцы поделились с мэром идеями по стимулированию озеленения улиц
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбургское общественное движение «Мирные жители» отправили мэру уральской столицы свои предложения по упрощению и стимулированию посадки деревьев на улицах города местными жителями и организациями.
Активисты обратили внимание на то, что в городе в последнее время вырубается много деревьев, а новых высаживают мало. Бюджет на высадку деревьев и кустов для большого города небольшой – всего 4 миллиона рублей. Этого просто недостаточно. Также общественники подмечают, что жителям и организациям найти для самостоятельной посадки и получить разрешение очень сложно.
В связи с этим они отправили градоначальнику два предложения.
Согласно первому, горожане предлагают разработать карту перспективного озеленения и заранее согласовать большое количество проектов по озеленению по всему городу.
Кроме этого, они предлагают запустить программу инициативного озеленения, в рамках которой горожане смогут на условиях софинансирования из бюджета озеленить улицы и скверы рядом со своими домами.
Активисты обратили внимание на то, что в городе в последнее время вырубается много деревьев, а новых высаживают мало. Бюджет на высадку деревьев и кустов для большого города небольшой – всего 4 миллиона рублей. Этого просто недостаточно. Также общественники подмечают, что жителям и организациям найти для самостоятельной посадки и получить разрешение очень сложно.
В связи с этим они отправили градоначальнику два предложения.
Согласно первому, горожане предлагают разработать карту перспективного озеленения и заранее согласовать большое количество проектов по озеленению по всему городу.
Кроме этого, они предлагают запустить программу инициативного озеленения, в рамках которой горожане смогут на условиях софинансирования из бюджета озеленить улицы и скверы рядом со своими домами.
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