Работникам екатеринбургской строительной компании выплатили задолженную зарплату в 1,4 миллиона

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге после вмешательство прокуратуры Верх-Исетского района местная строительная компании погасила задолженность по заработной плате перед своими сотрудниками в размере 1,4 миллиона рублей.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, с апреля по сентябрь 2023 года у компании перед 28 работниками образовалась задолженность по невыплаченным зарплатам в размере более 2 миллионов рублей. В связи с этим прокуратура сделала генеральному директору организации замечание и внесла представление об устранении нарушений закона.После этого руководитель выплатил 25 сотрудникам задолженную зарплату в размере 1,4 миллиона рублей. Остальные трое сотрудников, как выяснило ведомство в ходе проверки, самостоятельно взыскали свою заработную плату в судебном порядке.