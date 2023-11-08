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Прокуратура проверит «Кольцово» из-за отказа принять багаж семьи с ребенком после окончания регистрации
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку после сообщения в СМИ о том, что работники «Кольцово» не приняли багаж у семьи с ребенком после окончания регистрации на рейс.
Ранее портал «Е1» писал о том, что семье с трехмесячным ребенком пришлось везти свои вещи до Москвы курьерской доставкой из-за того, что их багаж не приняли в аэропорту. Сами супруги утверждают, что они пришли за две минуты до окончания регистрации. В это время, якобы сотрудники говорили по телефону до тех пор, пока регистрация не закончилась, и после этого они попросили 4900 рублей за открытие окна регистрации.
В пресс-службе «Кольцово» заявили, что мать ребенка приехала в аэропорту поздно, ее успели зарегистрировать, а багаж нет – доступ к системе регистрации закрылся автоматически. В такой ситуации у пассажиров есть возможность открыть окно регистрации заново, но эта услуга платная.
«По данному факту транспортной прокуратурой организована проверка, по итогам которой будет дана оценка соблюдению работниками аэропорта законодательства о защите прав потребителей»,
– сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее портал «Е1» писал о том, что семье с трехмесячным ребенком пришлось везти свои вещи до Москвы курьерской доставкой из-за того, что их багаж не приняли в аэропорту. Сами супруги утверждают, что они пришли за две минуты до окончания регистрации. В это время, якобы сотрудники говорили по телефону до тех пор, пока регистрация не закончилась, и после этого они попросили 4900 рублей за открытие окна регистрации.
В пресс-службе «Кольцово» заявили, что мать ребенка приехала в аэропорту поздно, ее успели зарегистрировать, а багаж нет – доступ к системе регистрации закрылся автоматически. В такой ситуации у пассажиров есть возможность открыть окно регистрации заново, но эта услуга платная.
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