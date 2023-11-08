Прокуратура добилась устранения опасностей на детских площадках Нижнего Тагила





– подытожили в ведомстве. «По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения устранены: неисправное игровое оборудование демонтировано либо приведено в соответствие с нормами безопасности для жизни и здоровья, восемь должностных лиц управляющих компаний привлечены к дисциплинарной ответственности»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила добилась устранения опасностей на местных детских площадках, где игровое оборудование не соответствовало требованиям безопасности несовершеннолетних.Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, во одном из дворов, вокруг которого расположены дома №9, 13, 15 по улице Газетой, сотрудники ведомства обнаружили деревянную песочницу с повреждениями металлических конструкций, острые концы которых могли стать причиной неприятного случая. В другом дворе, находящимся у дома №1 по улице Каспийской, специалисты нашли разорванную веревочную лестницу с выступающими острыми элементами.Всего по результатам проверок нижнетагильская прокуратура зафиксировала 24 нарушения, в связи с чем внесла 12 представлений руководителям управляющих компаний с требованиями об устранении нарушений требований федерального законодательства.