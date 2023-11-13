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Екатеринбургские власти создали интерактивную карту с легальными и нелегальными киосками
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Власти Екатеринбурга создали интерактивную карту, на которой отмечены легальные и нелегальные киоски. Предполагается, что она поможет горожанам определять законно ли работает ларек или нет, в котором они хотят совершить покупку.
Голубым на карте отмечены киоски, работающие законно на городской земле, темно-синим – расположенные на частной территории, а красным – нелегальные ларьки, которые должны были быть ликвидированы.
Кроме этого, он подчеркнул, что именно несанкционированные ларьки зачастую не соблюдают санэпидемиологические требования, а также продают алкоголь и табак без лицензии. Поэтому, если ларек отсутствует на интерактивной карту или его описание не соответствует с фактической деятельностью, – например, вместо цветов в киоске продают еду, – жители уральской столицы могут сообщить об этом администрации района или департаменту потребительского рынка и услуг города.
Голубым на карте отмечены киоски, работающие законно на городской земле, темно-синим – расположенные на частной территории, а красным – нелегальные ларьки, которые должны были быть ликвидированы.
«С помощью карты горожане могут проверять место, где они хотят что-то приобрести – узнать, легально ли установлен киоск и соответствует ли он заявленным в контракте характеристикам»,
– объяснил начальник департамента потребительского рынка и услуг администрации Екатеринбурга Максим Чаплыгин.
Кроме этого, он подчеркнул, что именно несанкционированные ларьки зачастую не соблюдают санэпидемиологические требования, а также продают алкоголь и табак без лицензии. Поэтому, если ларек отсутствует на интерактивной карту или его описание не соответствует с фактической деятельностью, – например, вместо цветов в киоске продают еду, – жители уральской столицы могут сообщить об этом администрации района или департаменту потребительского рынка и услуг города.
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