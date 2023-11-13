Екатеринбургские власти создали интерактивную карту с легальными и нелегальными киосками

– объяснил начальник департамента потребительского рынка и услуг администрации Екатеринбурга Максим Чаплыгин.

«С помощью карты горожане могут проверять место, где они хотят что-то приобрести – узнать, легально ли установлен киоск и соответствует ли он заявленным в контракте характеристикам»,