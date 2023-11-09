Мусоровозы стали гоночными «болидами» в конкурсе от «Спецавтобазы»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Спецавтобаза» организовало конкурс с целью выявить лучшего среди водителей мусоровозов. Определяли «Лучшего по профессии», в том числе при помощи гонок на этих тяжёлых махинах для перевозки мусора.В конкурсе приняли участие 4 предприятия Свердловской области — «Спецавтобаза», «Экотрансгруз», «Транссервис» и «Горвнешблагоустройств», выставившие для соревнований 19 претендентов на звание «Лучшего по профессии». Этапы соревнования включали проверку как теории, так и практики. Первым делом участников протестировали на знание правил дорожного движения. А после этого начались самые трудные для водителей, но и самые увлекательные для болельщиков состязания. Водители мусоровозов должны были проехать «змейкой» задним ходом, преодолеть «спираль» и выполнить параллельную парковку. Одним из заданий было продемонстрировать умение управляться с мусорным контейнером: каждый участник должен был как можно быстрее ухватить контейнер, опрокинуть его содержимое в мусоровоз и поставить на место.По командному зачёту победителем конкурса в этом году стало предприятие «Эконтрансгруза», что было обеспечено победой в гонках сразу двух его представителя — Сергей Воробьев и Станислав Кухаренко: они заняли первое и второе места. Третье место досталось организатору гонок ЕМУП «Спецавтобаза» и его гонщику Дмитрию Шаманову.Как сообщает «Спецавтобаза», конкурс на звание «Лучшего по профессии» проводится предприятием с 2006 года. В этом году такие же гонки прошли и в Камышлове. Там упомянутый Дмитрий Шаманов занял второе место, а на пером оказался Владислав Фадеев, тоже сотрудник «Спецавтобазы».